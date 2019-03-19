Группа ''Один в каное'' объявила дополнительный концерт в Киеве

На прошлой неделе группа "Один в каное" объявила Sold Out на свой киевский сольник 21 апреля. Но сразу же в туре появилась еще одна дата: дополнительный концерт в Киеве 23 апреля. Состоится он также в Октябрьском дворце.

Один в Каноэ демонстрируют, как музыка, отказалась от атрибутов и стереотипов отечественного музыкального видения, находит своего слушателя и собирает полные залы поклонников. Сила в простоте - такой минималистичный девиз воплощен во всем, что касается этой тройки - от инструментального диапазона до исполнения композиций.

Новое музыкальное звучание, глубокие и лирические тексты не оставляют равнодушными даже самых слушателей. Сейчас группа занимает первые строчки музыкальных хит-парадов, их песни часто выбирают для выступлений на талант-шоу Украины.

Группа уже успела побывать с сольными концертами в большинстве крупных городов Украины, выступал в Чехии, Франции, Англии, Беларуси, Молдове, Польше, принял участие во многих фестивалях. Один в Каноэ первый в истории Украины группа, выступил в Кембриджском университете в Великобритании.

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