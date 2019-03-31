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"Горячо!" Тина Кароль и Дан Балан откровенно зажгли в эфире "Голосу країни"

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Судьи проекта "Голос країни-9", певица Тина Кароль и музыкант Дан Балан (Dan Balan), о романе которых постоянно говорят в СМИ, засветились в объятиях друг друга.

Пара тренеров зажгли в ходе 11 эфира шоу, во время выступления конкурсанта Артема Лиски. Артисты танцевали и улыбались, а потом Балан укусил Кароль за оголенное плечо (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость о конца).

Во время танца Дан тесно прижимался к Тине и всячески пытался заигрывать с ней, при чем делал это очень откровенно. Сама же Кароль также уделяла Балану знаки внимания.

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

YouTube (скриншот из видео)

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"Откроем все карты?" Дан Балан нежно укусил Тину Кароль в эфире "Голосу країни"

"Горячо!" – отметил еще один судья проекта "Голос" MONATIK, который пристально наблюдал за происходящим.

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

YouTube (скриншот из видео)

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

YouTube (скриншот из видео)

Пользователи сети отметили, что смотрели выпуск шоу только ради того, чтобы увидеть откровенные танцы Тины Кароль и Дана Балана.

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

YouTube (скриншот из видео)

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Веру Брежневу заподозрили в романе с судьей ''Голосу країни-9''
Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

YouTube (скриншот из видео)

Тина Кароль и Дан Балан

Тина Кароль и Дан Балан

YouTube (скриншот из видео)

"Горячо!" Тина Кароль и Дан Балан откровенно зажгли в эфире "Голосу країни"

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''Мы на седьмом месяце'': судья ''Голосу країни'' снова станет отцом

Как сообщал OBOZREVATEL, в результатах 11 выпуска шоу "Голосу країни-9", который вышел в эфир 31 марта, стало известно, кто прошел в прямые эфиры проекта. Другие подробности 11 выпуска "Голоса" читайте по этой ссылке.

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Тема
Голос країни
Персоны
Тина КарольДан Балан
Тег
Голос країни-9
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