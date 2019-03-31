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/Шоубиз

"Голосуй в России!" Повалий вызвала негодование в сети высказыванием о выборах

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Народная артистка Украина Таисия Повалий, которая периодически живет и работает в России, а также была подругой беглого президента Януковича, возмутила пользователей сети снимком из избирательного участка.

Так, артистка высказалась о выборах, первый тур которых стартовал в воскресенье, 31 марта. Фото, подтверждающие, что Повалий проголосовала на выборах, артистка опубликовала в Instagram.

"Отдала свой голос за мирную и процветающую Украину, за богатый и счастливый народ!" – написала артистка.

Повалий на выборах

Повалий на выборах

Instagram @tpovaliyofficial

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Ее высказывание возмутило многих пользователей сети, которые грубо посоветовали Повалий "голосовать в России", так как она много времени проводит именно там и поддерживает политику Кремля.

"До сих пор гражданка Украины? Что ты тут делаешь? Голосуй в России!" – написали комментаторы.

"Голосуй в России!" Повалий вызвала негодование в сети высказыванием о выборах

"Голосуй в России!" Повалий вызвала негодование в сети высказыванием о выборах

"Голосуй в России!" Повалий вызвала негодование в сети высказыванием о выборах

"Голосуй в России!" Повалий вызвала негодование в сети высказыванием о выборах

"Голосуй в России!" Повалий вызвала негодование в сети высказыванием о выборах

Напомним, что Повалий очень любил экс-президент Украины Виктор Янукович, который видел в каждой ее песне завораживающий лиризм. С 2012 по 2014 года она была народным депутатом Украины от Партии регионов. Также Повалий была советником Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Валерия рассказала, что отдала бы свой голос за Владимира Зеленского. В связи с этим разгорелся скандал под ее постом в соцсети. В итоге ей пришлось удалить текст, после чего она заявила, что "мир сошел с ума".

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Персона
Таисия Повалий
Тег
Выборы 2019
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Мандавошка гнусная - прыгает из страны в страну - как блоха
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
праститутка
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