"Голос країни-9": названы участники полуфинала

В воскресенье, 7 апреля в 21:00 на канале 1+1, состоялся первый прямой эфир Голоса країни-9. На сцену вышли самые сильные участники сезона из команд звездных тренеров Тины Кароль, Потапа, MONATIKа и Dan Balan.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, кто прошел в полуфинал вокального конкурса.

Под руководством звездного тренера Тины Кароль в полуфинал проходят Андрей Хайат и Девид Аксерольд.

Потап для полуфинала выбрал Карину Арсентьеву, а зрители поддержали Викторию Ягич.

Вместе с Монатиком в шоу продолжают участие Виктория Олейник и Андрей Карпов.

Дан Балан продолжает участие в шоу вместе с Оксаной Мухой и Рафи Хейтамом.

Кто судьи на "Голос країни-2019":

Потап (Алексей Потапенко) – продюсер и рэпер. Некоторое время назад он приостановил успешное многолетнее сотрудничество с певицей Настей Каменских. Сейчас звезды развивают сольную карьеру. Кроме того, Потап занимается продюсированием и раскруткой молодых звезд. В частности, он раскрутил популярную группу "Время и стекло", а сейчас занимается карьерой участницы последнего сезона "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – певец, продюсер и композитор. Он начинал карьеру в группе "O-Zone", потом начал сольную карьеру и добился успеха. Balan является единственным молдавским певцом, который был награжден "Грэмми". Автор и исполнитель мировых и европейских хитов "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица и телеведущая. Кароль прославилась еще в 2005 году, когда заняла второе место на фестивале "Новая волна". С тех пор она выпустила 6 альбомов, заработала звание Народной артистки Украины, была телеведущей множества проектов и судьей на талант-шоу.

MONATIK (Дмитрий Монатик) –певец, танцор, хореограф и композитор. Начинал карьеру с шоу "Танцюють усі" и "Х-Фактор". За последние несколько лет вошел и прочно закрепился в числе самых популярных и высокооплачиваемых певцов Украины. Был судьей проекта "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

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