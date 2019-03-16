Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Главный редактор журнала XXL Никита Добрынин, который стал героем романтического шоу "Холостяк-9", признался, что не приемлет лицемерия от девушек.

Такое признание он сделал в интервью STB.UA, уточнив, что ему нравится, когда у избранницы хороший аппетит и есть свое мнение.

"Холостяк-9" коллаж

"Я очень долго шел к тому, чтобы стать успешным в своей работе, делал максимум для того, чтобы достичь того уровня, который у меня есть. Но я понимаю, что счастье не только в работе и деньгах, что я нуждаюсь в чем-то большем, нуждаюсь в заботе и тепле. Именно ради этого я пришел на проект. Я понимаю, что это будет достаточно непросто. Но у меня отлично развита интуиция, она мне в этом поможет. Думаю, я легко смогу разглядеть искренних девушек, с которыми мне бы хотелось продолжить общение", – рассказал Добрынин.

По словам главного героя, первое, на что он обращает внимание — это улыбка и глаза девушки, в которых можно прочитать настроение и дорисовать себе дальнейшую картину знакомства.

"В девушках я очень ценю чувство юмора. Оно моментально показывает, о чем она думает. Как ни странно, для меня важен в девушке аппетит. Я люблю, когда девушки едят и не стесняются этого, и не рассказывают, что они питаются одуванчиками и пьют воду. Я не приемлю лицемерия и очень ценю, когда у девушки есть свое мнение. Я не понимаю, когда девушка поддакивает мужчине только ради того, чтобы он был доволен", – добавил Никита.

Он подчеркнул, что хочет возвращаться в уютный спокойный дом, где его будет ждать любимая женщина.

"Но при этом для меня очень важно, чтобы она реализовывалась в своих планах и мечтах. Я не согласен, что предназначение девушки только в том, чтобы родить ребенка и готовить. Если у нее есть мечта начать свое дело, я всячески помогу ей в этом", – резюмировал он.

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