Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках

Главный редактор журнала XXL Никита Добрынин, который стал героем романтического шоу "Холостяк-9", признался, что не приемлет лицемерия от девушек.
Такое признание он сделал в интервью STB.UA, уточнив, что ему нравится, когда у избранницы хороший аппетит и есть свое мнение.
"Холостяк-9"
коллаж
"Я очень долго шел к тому, чтобы стать успешным в своей работе, делал максимум для того, чтобы достичь того уровня, который у меня есть. Но я понимаю, что счастье не только в работе и деньгах, что я нуждаюсь в чем-то большем, нуждаюсь в заботе и тепле. Именно ради этого я пришел на проект. Я понимаю, что это будет достаточно непросто. Но у меня отлично развита интуиция, она мне в этом поможет. Думаю, я легко смогу разглядеть искренних девушек, с которыми мне бы хотелось продолжить общение", – рассказал Добрынин.
По словам главного героя, первое, на что он обращает внимание — это улыбка и глаза девушки, в которых можно прочитать настроение и дорисовать себе дальнейшую картину знакомства.
"В девушках я очень ценю чувство юмора. Оно моментально показывает, о чем она думает. Как ни странно, для меня важен в девушке аппетит. Я люблю, когда девушки едят и не стесняются этого, и не рассказывают, что они питаются одуванчиками и пьют воду. Я не приемлю лицемерия и очень ценю, когда у девушки есть свое мнение. Я не понимаю, когда девушка поддакивает мужчине только ради того, чтобы он был доволен", – добавил Никита.
Он подчеркнул, что хочет возвращаться в уютный спокойный дом, где его будет ждать любимая женщина.
"Но при этом для меня очень важно, чтобы она реализовывалась в своих планах и мечтах. Я не согласен, что предназначение девушки только в том, чтобы родить ребенка и готовить. Если у нее есть мечта начать свое дело, я всячески помогу ей в этом", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
Не обошлось и без происшествий. Девушки чуть не разбились в машине, когда ехали на встречу, потому что на дорогу выбежало животное.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во время первой вечеринки участницы ссорились, цеплялись друг до друга. Не обошлось и без неприятных инцидентов.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Холостяк нарушил правила, подарив участнице телефон. Все подробности второго выпуска.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!