Гигантский корабль: завершен монтаж главной сцены "Евровидения-2018"

В столице Португалии Лиссабоне завершился монтаж главной сцены Международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

По замыслу создателей, главная площадка мероприятия напоминает огромный корабль. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Уже в воскресенье, 29 апреля, сцену сдали в эксплуатацию участникам, начались первые репетиции конкурсантов.

Сцена "Евровидения-2018" eurovision.tv

Так, сегодня на сцене выступят представители таких стран, как Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония и Болгария.

Сцена "Евровидения-2018" eurovision.tv

Зал "Евровидения-2018" eurovision.tv

Как сообщал "Обозреватель", Европейский вещательный союз, который является организатором международного песенного конкурса "Евровидение", изменил правила судейства в полуфиналах и финале национального отбора.