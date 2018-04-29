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Гигантский корабль: завершен монтаж главной сцены "Евровидения-2018"

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В столице Португалии Лиссабоне завершился монтаж главной сцены Международного песенного конкурса "Евровидение-2018".

По замыслу создателей, главная площадка мероприятия напоминает огромный корабль. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Уже в воскресенье, 29 апреля, сцену сдали в эксплуатацию участникам, начались первые репетиции конкурсантов.

Сцена "Евровидения-2018"

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Так, сегодня на сцене выступят представители таких стран, как Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония и Болгария.

Сцена "Евровидения-2018"

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Зал "Евровидения-2018"

eurovision.tv

Как сообщал "Обозреватель", Европейский вещательный союз, который является организатором международного песенного конкурса "Евровидение", изменил правила судейства в полуфиналах и финале национального отбора.

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Тема
Евровидение-2018
Объект
Евровидение
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