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Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями

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Телеканал "1+1" сделал официальное заявление по поводу гомофобной шутки, которая прозвучала в эфире шоу "Лига смеха". Пользователи сети не оценили "извинения".

Кроме того, многие украинцы заявили, что каналу необходимо извиниться лично перед Зианжей. Об этом говорится на странице "1+1" в Facebook.

Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями

Фото: instagram.com

"Мы признаем, что шутка на тему ЛГБТ сообществ в последнем выпуске "Лиги смеха" была не совсем корректна. Мы разделяем принципы и ценности толерантного общества и право каждого на гендерную самоидентификацию", - пишет телеканал.

Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями

Пользователи сети отметили, что сообщение "1+1" мало похоже на извинения. Кроме того, многие посчитали правильным озвучить эти слова не только в Facebook.

Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями
Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями
Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями
Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями

Подобный скандал на "1+1" уже был: в эфире программы "95 Квартал" показали номер "Буратино", в котором они всячески обыгрывают оскорбительные эпитеты в отношении ЛГБТ-сообщества.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей обрушились с критикой на юмористический проект "Лига смеха" комиков студии "95 Квартал". Причиной негодования стала шутка одной из команд с упоминанием певицы-трансгендера, участницы "Голосу країни" Зианджи.

Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями

В номере конкурсанты представили пародию на фильм "95 Квартала" — "Я, Ты, Он, Она", в котором заменили одну из героинь на Зианджу, назвав при этом свой "фильм" — "Я, Ты, Он, Оно".

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Лучшая тактика общения с разного рода педерастами (так толерантно?) - никакого общения и даже упоминания!
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Upthefagsass Stuffthegrenade
Upthefagsass Stuffthegrenade
квартал черговий раз молодці. Підарасам не місце в нормальній державі. всілякі зіанджі-х..янжі-п..здянжі повинні бути пацієнтами психлікарень, а не вимагати якихось вибачень.
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Поспелова Татьяна
Поспелова Татьяна
95 квартал опускается все ниже. Раньше смотрела с удовольствием, теперь весь этот низкопробный генитальный "юмор" просто не интересен.
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