Гендерный скандал из-за проекта Зеленского: ''1+1'' разозлил сеть извинениями

Телеканал "1+1" сделал официальное заявление по поводу гомофобной шутки, которая прозвучала в эфире шоу "Лига смеха". Пользователи сети не оценили "извинения".

Кроме того, многие украинцы заявили, что каналу необходимо извиниться лично перед Зианжей. Об этом говорится на странице "1+1" в Facebook.

Фото: instagram.com

"Мы признаем, что шутка на тему ЛГБТ сообществ в последнем выпуске "Лиги смеха" была не совсем корректна. Мы разделяем принципы и ценности толерантного общества и право каждого на гендерную самоидентификацию", - пишет телеканал.

Пользователи сети отметили, что сообщение "1+1" мало похоже на извинения. Кроме того, многие посчитали правильным озвучить эти слова не только в Facebook.

Подобный скандал на "1+1" уже был: в эфире программы "95 Квартал" показали номер "Буратино", в котором они всячески обыгрывают оскорбительные эпитеты в отношении ЛГБТ-сообщества.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей обрушились с критикой на юмористический проект "Лига смеха" комиков студии "95 Квартал". Причиной негодования стала шутка одной из команд с упоминанием певицы-трансгендера, участницы "Голосу країни" Зианджи.

В номере конкурсанты представили пародию на фильм "95 Квартала" — "Я, Ты, Он, Она", в котором заменили одну из героинь на Зианджу, назвав при этом свой "фильм" — "Я, Ты, Он, Оно".