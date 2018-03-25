Фанатка посвятила свой первый сингл Олегу Виннику: видеофакт

Солистка музыкального проекта SOLONA посвятила свой первый сингл "Вовчиця" известному украинскому певцу Олегу Виннику.

Работая над песней, команда шла от образов, которые она диктует, от интересных рифм. "Слово "вовчиця" было одним из ключевых в тексте песни. И хотя я знала, что у Олега Винника такой хит, мы даже не думали, что это может каким-то образом влиять на выход сингла. Ведь песен с похожими названиями много. В той же Shakira, например, в David Guetta э треки под названием She Wolf", - рассказывает вокалистка проекта.

Однако первые слушатели начали обвинять группу: "А, то вы, наверное, над Винником стебетесь? Классный троллинг".

SOLONA Пресс-служба SOLONA

"Хотя мы даже и не имели этого в виду. А когда 10-й, 20-й человек начал нас об этом спрашивать, мы решили прояснить ситуацию раз и навсегда. Поэтому заявляю официально: мы не тролль Олега Винника!" - утверждает вокалистка SOLONА.

SOLONA Пресс-служба SOLONA

Более того, учитывая реакцию слушателей, она решила посвятить этот сингл маэстро.

SOLONA Пресс-служба SOLONA

"С начала у нас не было таких планов. Но учитывая реакцию, считаю, что это будет правильно. Олег, этот сингл - для вас! Ведь вы для меня - огромный источник вдохновения. Спасибо!" - говорит певица.

Певица также сделала фотосессию в фан-майке с изображением певца.

SOLONA Пресс-служба SOLONA

"К сожалению, официального мерча Олега Винника я не нашла. Если он где-то есть - скажите пожалуйста, я его куплю и буду носить с удовольствием", - добавила артистка.

SOLONA - новый музыкальный проект. Это песни спальных районов маленьких и больших городов. Это слова настоящего украинского девушки - независимой, сильной, яркой.

Проект SOLONA был основан в Днепре. Там же, недалеко от Днепра, в поселке "Майское" проходили съемки видеоклипа на трек "Вовчиця". Клип снимали на известном аэродроме "Агро-Союз", любимом месте для фанатов парашютного спорта из Украины и соседних стран. Одну из ролей в клипе сыграл хаски по кличке Халк.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Олег Винник поделился секретами красоты.