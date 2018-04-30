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Евровидение-2018: MELOVIN презентовал клип на конкурсную песню

2.3тЧитать новость на украинском

Представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN официально представил клип на конкурсную песню.

Видео на композицию "Under The Ladder" уже появилось на YouTube.

В клипе также снялась украинская модель Юлия Грешун - обладательница титула Топ-модели мира 2017 года.

Режиссером видео выступил Тарас Голубков, снявший клип на композицию MONATIK "Сейчас".

Напомним, в 2018 году "Евровидение" будет проходить 8-12 мая в столице Португалии Лиссабоне.

Новости
Мне важно, чтобы Украину поняли правильно - MELOVIN

Как сообщал "Обозреватель", Европейский вещательный союз, который является организатором международного песенного конкурса "Евровидение", принял решение об изменении правил судейства в полуфиналах и финале национального отбора.

Читайте все новости по теме "Евровидение-2018" на Обозревателе.

Тема
Евровидение-2018
Персона
Константин Бочаров (MELOVIN)
Место
Украина
Объект
Евровидение
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