"Евровидение-2018": кто поборется за право представлять Украину

Уже менее чем через месяц, а именно в субботу, 10 февраля в Украине стартует Национальный отбор на "Евровидение-2018”, в рамках которого 18 отечественных исполнителей посоревнуются за право представлять страну на международном песенном конкурсе в Лиссабоне, столице Португалии.

I полуфинал Нацотбора-2018

Нацотбор в Украине пройдет в три этапа - с двумя полуфиналами (10 и 17 февраля), а также финалом (24 февраля), результаты которого определят победителя.

В каждом из полуфиналов выступят 9 участников. 19 января команда Нацотбора во главе с продюсером Русланом Квинтой провела жеребьевку, определив порядок выступлений артистов в первом и втором этапах.

Подробнее об участниках первого полуфинала, кто они и чем намерены покорять Европу, в материале "Обозревателя".

Первый этап 10 февраля: №1 CONSTANTINE

Кто-то назовет это "счастливым билетом", кто-то уже рассмотрел в цифре 1 признаки "судьбы", однако не будем гадать и скажем просто, что открывать Национальный отбор выпал шанс поп-исполнителю Константину Дмитриеву, более известному под одноименным псевдонимом CONSTANTINE.

CONSTANTINE Фото: facebook.com/ConstantinePublic

В своих интервью артист неоднократно утверждал, что любовью к музыке и танцам проникся еще в детстве. В годы романтического юношества открыл в себе вокалиста. Пройдя различные кастинги и конкурсы, CONSTANTINE очутился среди участников телепроекта "Голос країни", где не только попал в команду Ивана Дорна, но и привлек внимание украинского хитмейкера вне рамок шоу.

Позже Дмитриев попал в проект Cape Cod, спустя еще некоторое время принял приглашение Дорна стать полноправным членом лейбла Masterskaya. Свою конкурсную песню певец все еще держит в секрете, тем временем предлагаем читателю свежий сингл "Небо лимит".

№2 Сергей Бабкин

Попробовать себя на главном песенном конкурсе Европы решил и Сергей Бабкин, участник группы 5’nizza и один из судей вокального шоу "Голос країни".

Сергей Бабкин Фото: zefir.ua

В первом полуфинале Национального отбора певец представит свою авторскую песню "Крізь твої очі". Решение петь на родном языке Бабкин принял по просьбе фанов, к тому же, как позже отметил на личной странице в Instagram, сам искренне рад популяризировать "самый мелодичный язык" за пределами Украины.

"У меня, по ощущениям, эта песня ассоциируется с цифрой 3. У каждого мужчины в жизни есть три главных женщины - это мама, жена и дочь. Мой посыл был к ним. Ведь каждая из них когда-то была дочерью, и когда будет матерью. А я как мужчина благодарю каждую из них за свою жизнь и за ту, которую они еще принесут в этот мир", - рассказал певец о композиции, занавес которой для фанатов пока остается закрытым.

№3 LAUD

Заявив о себе на сцене шестого сезона шоу "Голос країни", певец LAUD (Влад Каращук) не упустил шанс побороться и за место в Нацотборе.

LAUD Фото: facebook.com/laudenjoy/

На жеребьевке артисту достался третий номер, об этом он тут же сообщил своим фанам в соцсетях, а вот конкурсную песню LAUD раскрывать также не стал. Вместо этого представил новый сингл "Не залишай".

Текст новой песни LAUD написал самостоятельно, а над музыкой работал совместно с украинским саундпродюсером Романом Череновым.

№4 KAZKA

Киевский инди-поп-дуэт KAZKA впервые заявил о себе в 2017 году, выпустив довольно-таки живой и неординарный дебютный альбом "Свята".

KAZKA Фото: facebook.com/kazka.band

Его участники - вокалистка Александра Зарицкая и мультиинструменталист Никита Будаш смело экспериментируют с популярными сегодня элементами электроники и фолка, при этом скрашивают свои бойкие мотивы нотами этнических инструментов и мелодичным вокалом.

Пополнив своими песнями украинские радиоэфиры, дуэт принял участие в восьмом сезоне проекта "Х-Фактор". Под началом Андрея Данилко музыканты продержались до пятого эфира.

Свои песни KAZKA исполняет исключительно на родном языке, поэтому можно полагать, что и конкурсная песня прозвучит на украинском. А тем временем, как и большинство участников Нацотбора, свою работу для "Евровидения" дуэт открывать не спешит.

№5 The ВЙО

Вот уже более 20 лет музыканты из Полтавской области The ВЙО подтверждают факт существования украинского жанра регги.

The ВЙО Фото: facebook.com/TheVyo

Группа, как говорится, прошла в отечественному шоу-бизнесе огонь, воду и медные трубы, пережила два распада и два реюниона, а за годы своей карьеры радовала фанов не только яркими концертами, клипами, но и поддерживала в тяжелые дни Революции достоинства.

В скором времени участники the ВЙО пообещали фанам представить свою конкурсную песню.

"Активно готовимся к выступлению на отборе и, конечно, немного волнуемся. Друзья, ваша поддержка - это то, что вдохновляет нас! Очень скоро мы представим песню, с которой появимся на полуфинале 10 февраля", - рассказали они на личной странице в соцсети.

№6 Kozak System

Участникам группы Kozak System не привыкать к европейским площадкам. Выходцы из состава "Гайдамаки" заявили о себе в 2012 году, после чего стали частыми гостями отечественных и зарубежных фестивалей.

Kozak System Фото: facebook.com/pg/kozaksystemband

Свой творческий путь коллектив начал сотрудничеством с популярными украинскими артистами, поэтами и музыкантами - Сашком Положинским ("Тартак"), Катей Chilly, Сергеем Жаданом, Юрием Издриком. Незадолго после этого, в ноябре 2012 года, Kozak System представили дебютную пластинку "Шабля", получившую позитивный отклик украинцев.

В первом полуфинале Нацотбора музыканты выступят под шестым номером. Как стало известно, решение продолжать они приняли, несмотря на трагедию, которая произошла в семье лидера группы.

Менее чем за месяц до старта Kozak System все еще держат интригу, сообщив фанам лишь название работы, с которой намерены представлять страну на "Евровидении" - "Mamai".

№7 VILNA

Новое сценическое имя украинской певицы Ирины Василенко VILNA многим покажется незнакомым. Все дело в том, что сменить свой предыдущий псевдоним Eria артистка решила незадолго до участия в Нацотборе.

VILNA Фото: facebook.com/anyri.mysterya

Однако в Ирине Василенко можно узнать участницу пятого сезона "Х-Фактор", а также вокалистку рок-оперы "Mozart. Le concert".

Насколько известно, VILNA уже подавала заявку на "Евровидение" в 2016 году, что правда, также под своим первым сценическим именем. Василенко 30 лет, она родилась в Виннице, где работала над созданием компьютерной графики, однако любовь к музыке оказалась сильнее.

Свою конкурсную песню певица пока держит в секрете. Известно лишь, что трек получил название "Forest song" и будет представлен в сети уже 2 февраля.

№8 Pur:Pur

Харьковская инди-формация PUR:PUR стала одним из открытий Национального отбора на "Евровидение-2016". Солистка группы Ната Смирина покорила украинцев мелодичным вокалом и необычными сценическими образами.

PUR:PUR Фото: facebook.com/purpurpeople

PUR:PUR существует уже восемь лет, за это время группа заявила о себе со сцен различных фестивалей как в Украине, так и за рубежом.

"Мой необычный образ, "космические" головные уборы - моя собственная концепция. Я люблю эксцентрику на сцене и в жизни, и всегда "играюсь" с макияжем и с головными уборами", - рассказывала прежде Ната.

В 2016 году группа получила высокие оценки жюри и голосовавших телезрителей, что уже усиливает шансы PUR:PUR представлять Украину в Португалии. Конкурсная песня группы пока остается за плотным занавесом интриги.

№9 The Erised

Внимание украинцев к довольно-таки неординарному квартету The Erised было приковано с момента выхода их дебютной пластинки на британском лейбле в 2014 году. Техничный и свежий фьючерпоп быстро собрал вокруг коллектива армию почитателей качественного саунда.

The Erised Фото: facebook.com/theerised

Секрет группы заключался в том, что The Erised создавали опытные музыканты, пустившие ход весь свой опыт предыдущих лет. Вокалистка Соня Сухорукова до работы над проектом засветилась на "Фабрики звезд" и "Голосе страны", композитор Игорь Кириленко в составе Hidden Element выпустил не один десяток электронных релизов, а барабанщик Александр Люлякин прежде стучал за установкой "Бумбокс".

Недавно группа представила в сети свой новый сингл "RUN". Конкурсную же композицию музыканты открывать не спешат.

Напомним, второй полуфинал Национального отбора на "Евровидение-2018" состоится 17 февраля. В нем за право представлять страну посоревнуются Ingret Kostenko, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA, DILEMMA. О второй девятке претендентов от Украины читайте в следующем материале "Обозревателя".

Читайте также на "Обозревателе", как украинская певица оконфузилась с выбором песни для Национального отбора-2018.