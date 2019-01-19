Евровидение 2017-2018 для нас были провальными — продюсер топ-звезд Украины

Менее чем через месяц в Украине стартует Национальный отбор претендентов на участие Евровидении-2019, за билет в Тель-Авив (Израиль) посоревнуются 16 исполнителей и групп — среди них и поп-певица TAYANNA. Для подопечной крупного агентства Secret Service (работает с Олей Поляковой, Максом Барских, ранее — со Светланой Лободой и Олегом Винником) этот отбор станет уже третьим подряд.

На момент оглашения участников Нацотбора основатель и генеральный продюсер агентства Михаил Ясинский находился в отпуске, однако нашел время ответить на вопросы OBOZREVATEL дистанционно. У него мы спросили о Евровидении в целом, решении TAYANNA снова соревноваться на Нацотборе, ее конкурсной песне и шансах на главной сцене Европы.

Михаил Ясинский Фото: пресс-служба Secret Service

— Михаил, каково ваше отношение к Евровидению в целом? Часто можно встретить мнение, что это уже давно испорченный конкурс.

— Не могу говорить за тех, у кого такое мнение. Для меня до 2014 года это был очень дорогой способ для профессиональных украинских артистов укрепить статус и увеличить аудиторию, а сегодня — прекрасный повод заявить о себе молодым артистам и снизить уровень озабоченности украинской аудитории вокруг этого телевизионного шоу.

— Каким, по-вашему, должен быть максимально соответствующий конкурсу артист? На какие его качества стоит обратить внимание в первую очередь?

— Для этого, конечно, понадобятся и песня, и образ, и артистический талант. Но на сегодня эти и другие качества не так важны, как хотелось бы отдельно взятым артистам и их менеджменту. Прежде всего, он должен понравиться телеаудитории канала, который проводит отбор.

— Как бы вы оценили выступления Украины на Евровидении последних двух лет (2017 и 1018)?

— Откровенно провальные. Очевидны недостатки формата отбора. Но, к сожалению, выводов никто не делает и, как принято в Украине, ждут, пока к отбору потеряют интерес не только профессиональные артисты, но и представители новой волны.

Фото: пресс-служба Secret Service

— Артистка вашего агентства TAYANNA примет участие в Национальном отборе уже третий раз подряд, хотя в прошлом году не выражала большого желания. Решение все же попытать счастья в третий раз было ее личным или на этом настоял менеджмент?

— Артистка связана контрактом, и подобные решения принимаются менеджментом и продюсером.

— Как обстоят дела с конкурсной песней? Приоткройте занавес?

— Это интересная, необычная и очень магическая песня. Как и в прошлом году, она будет исполнена на украинском языке, и в случае победы в отборе это будет первый случай в истории участия украинских артистов в Евровидении, когда исполнитель представит песню на родном языке.

— Как оцениваете уровень конкуренции на Нацотборе в этом году?

— В целом все участники интересные. Среди них много и ярких артистов, и сильных певцов. Есть уже достаточно известные и не совсем новые имена. Конкуренция в этом году высокая, так как сложно сказать, какой телезритель будет оценивать участников. Безусловно, у ряда артистов будет хорошая поддержка телезрителей. KAZKA — фаворит среди них.

— В прошлом году судей Нацотбора, в частности Андрея Данилко, обвинили в предвзятости по отношению к TAYANNA. Заметили ли вы нечто подобное?

— Многие заметили и сделали свои выводы. Надеюсь, выводы сделали и продюсеры шоу, и не допустят подобного поведения судей в этот раз.

TAYANNA Фото: пресс-служба Secret Service

— Предположим, TAYANNA победит в Национальном отборе. Каков ваш ориентировочный прогноз?

— Давайте не будем загадывать. Сейчас важно подготовить номер и песню к отбору.

— Важно ли место по итогам Евровидения, как считаете?

— Безусловно. На сегодня, да. Украинцы в своей массе очень болезненно воспринимают неудачи своих соотечественников и в спорте, и в других публичных соревнованиях. Это социальный фактор. Я очень надеюсь, что со временем уровень жизни наших граждан станет выше, и они будут сосредоточены больше на своих успехах и делах, все мы станем более спокойными к неудачам наших певцов и спортсменов, и станем поддерживать их независимо от обстоятельств.

Ранее мы писали о том, каким может быть финал Национального отбора-2019 и почему есть вероятность, что он станет противостоянием двух конкурсантов - TAYANNA и группы KAZKA. Читайте об этом по ссылке, а также принимайте участие в голосовании:

22 января организаторы Национального отбора проведут традиционную жеребьевку, которой определят порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах. Полуфиналы пройдут 9 и 16 февраля, финал, в котором и выберут представителя Украины на Евровидении — 23 февраля.

Читайте также на OBOZREVATEL детальный разбор 16 претендентов на участие в Евровидении-2019 от Украины в первой и второй частях большого материала.

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