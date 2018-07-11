"Это проходит": Олег Винник дал совет влюбленным "волчицам"

Известный украинский певец Олег Винник покорил сердца многих украинских женщин.

О том, что он сделал для того, чтобы к нему так тянулись поклонницы, он рассказал в интервью журналу "Отдохни".

"Работаю. Они просто хотят на концерт. Что же поделать, если билеты все раскупили?! Ворота не выдержали натиска. В соцсетях многие поклонницы пишут, что влюблены. В школьные, и в студенческие времена были такие влюбленности. Это же хорошо, это вдохновляет. В конце концов, это проходит. Сегодня я уже не могу такое себе представить. Мне это не нужно. Я и так счастлив в любви", - сказал певец.

Винник отметил, что ему приятно внимание стольких людей к его творчеству, но голову исполнителю это не кружит.

"Если бы это произошло, то, наверное, еще тогда, в Германии, когда я пел в мюзиклах и у меня появились поклонницы... Я к популярности отношусь с большой ответственностью, даже как к ноше, это часть моей работы. Спасибо людям, которые ценят мое творчество, отданных ему много лет. Я благодарен им и уважаю их чувства", - подытожил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Винник раскрыл секреты своей диеты, которая помогает ему поддерживать хорошую физическую форму.