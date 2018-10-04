''Это очень непросто'': больного раком Караченцова экстренно госпитализировали

Знаменитый советский и российский актер Николай Караченцов, который последний год борется с раком, был экстренно госпитализирован с двусторонней пневмонией.

По словам его жены, Людмилы Поргиной, врачи пытаются максимально быстро приостановить воспаление легких, так как Караченцову скоро необходимо будет перенести очередной курс химиотерапии, пишет "СтарХит".

Супруга актера вынуждена постоянно дежурить над ним и живет с мужем в одной палате. Для того, чтобы стабилизировать его состояние, врачи прописали много препаратов и антибиотиков.

Николай Караченцов utro.ru

"Мы лежим в больнице. Двустороннее воспаление легких – это очень непросто. Наша главная задача на ближайшее время – остановить воспаление и выйти из состояния болезни. Потом планируем переехать на дачу. Врачи, которые ведут нас, советуют жить на свежем воздухе и каждые три недели делать курсы химиотерапии. Мы должны застопорить развитие опухоли", - заявила жена Караченцова.

Также она добавила, что у супруга наблюдается сильная слабость, однако они пытаются всеми силами сохранить боевое настроение.

Напомним, в октябре 2017 года у Караченцова в легком обнаружили злокачественную опухоль. Позже появилась информация о том, что у актера начались метастазы в лимфоузлах. Из-за характера опухоли и общего состояния артиста хирургическое вмешательство было исключено.

В феврале 2018 года Караченцов появился на публике, несмотря на трудности, вызванные тяжелым заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года у Караченцова диагностировали последнюю стадию рака.