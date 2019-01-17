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''Это мой человек!'' Российский певец признался Ани Лорак в любви

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Российский эстрадный певец Сергей Лазарев трогательно признался исполнительнице Ани Лорак в искренних чувствах.

Артист разместил в социальной сети Instagram совместный снимок с Каролиной, на котором пара мило обнимается и прижимается друг к другу. Под фото Сергей написал, что "обожает" Лорак.

"Мой человек и родная душа! Обожаю! Всегда рядом", – высказался об отношении к украинской певице Лазарев.

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Пользователи сети тут же подметили, что российский певец слишком часто оказывается рядом с пока еще замужней Ани Лорак. Большинство фанов уверены, что между Лорак и Лазаревым бурно развивается роман, несмотря на то, что артистка еще не успела развестись со своим супругом Муратом.

"Может вы уже поженитесь? Давно пора было бежать от этого турка, а так очень красивая пара!" – написали фолловеры.

''Это мой человек!'' Российский певец признался Ани Лорак в любви

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак и ее супруг Мурат, о разводе которых ранее писали СМИ, отправились отдыхать на один и тот же курорт. Они были замечены вместе в Майами, о чем свидетельствовали их "истории" в Instagram-аккаунтах. Позже супруг Лорак разместил ролик в социальной сети, где демонстрирует, как проводит время вместе с их совместной дочкой и другой женщиной.

В свою очередь, Ани публиковала снимки, на которых мило обнималась с Лазаревым. Также позже стало известно, что вместе с Лорак и Лазаревым отдыхают российский поп-король Филипп Киркоров и украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

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Персоны
Ани ЛоракСергей Лазарев
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну потрахивает россиянин украинку, такое сплошь и рядом)))))
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Якібчук Руслан
Якібчук Руслан
Захаров Дмитрий, забирайте цю шльондру і сексотку собі.....ну а ваших кацапок як ти пишеш потрахівают по всьому світу...вони і так дають без жодних проблем,особливо знаменно давали на ЧМ18 ....турки з аргентинцями і африканцями гарно відтягнулись...що зробиш як вашим московитам одне бухло - боярка в голові...а дівчата хочуть ніжності!
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