"Это го*но!" Данилко рассказал о несносном поведении Пугачевой

Украинский певец, шоумен и продюсер Андрей Данилко рассказал о сложном и взрывном характере примадонны Аллы Пугачевой, которая в понедельник, 15 апреля отметила свое 70-летие.

Так, по случаю юбилея знаменитой артистки, Данилко, который давно лично знаком с Пугачевой, поделился историей об их сотрудничестве во время съемок мюзикла "За двумя зайцами", где примадонна и Галкин сыграли главные роли. Об этом пишет "СтарХит".

Сначала главные роли в мюзикле "За двумя зайцами" должны были исполнить Верка Сердючка (сценический персонаж Данилко) и Максим Галкин. Но Пугачева видела себя в образе легендарной Тони Коровяк (главная героиня мюзикла). На просьбу примадонны Данилко не смог отказать и уступил ей свою роль.

Алла Пугачева и Андрей Данилко МК.Ru

"Я тогда гастролировал без перерыва, путал день и ночь... И вдруг звонок от примадонны. Мы были знакомы, но не общались, я стеснялся как-то. Она мне про этих "зайцев" – ничего не понимаю. Потом – что хочет сыграть с Максимом. Наконец дошло, отвечаю: "Боже, Алла Борисовна, не за Гамлета же боремся! Буду счастлив, мне меньше съемочных дней достанется", – поделился воспоминаниями Андрей.

Он добавил, что с Пугачевой было очень непросто работать, но при этом она всегда отличалась честностью и справедливостью, хоть и имела взрывной характер.

Пугачева и Данилко МК.Ru

"Она справедливо всех строила. Однажды специально проделал кое-какую штуку. В финальной сцене мне не нравился ракурс, снято сверху: и у меня, и у Пугачевой видно только голову и ноги. Куча людей глядит в монитор и боится сказать. А я осмелел: "Алла Борисовна, считаю, это го*но!" Ой, какой разгром она всем устроила! Пока не перезаписали эпизод, не успокоилась", – подчеркнул Данилко.

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