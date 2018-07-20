"Это большое счастье!" Тодоренко раскрыла правду о возлюбленном из России

Популярная украинская телеведущая, экс-звезда проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко подтвердила информацию о романтических отношениях с российским певцом Владом Топаловым.

Артистка, которой еще с января приписывали роман с российским певцом Владом Топаловым, наконец искренне призналась, что Топалов является ее любимым мужчиной. Более того, тандем Тодоренко-Топалов в России также номинировали на звание "Пара года". Об этом Регина написала на своей странице в Instagram.

На днях Регина и Влад впервые вышли в свет вместе. Влюбленные посетили вечеринку Glamour, которая состоялась в Москве. После этого Тодоренко выложила в социальную сеть совместное фото с Топаловым, под которым поблагодарила бойфренда за поддержку.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 19 Июл 2018 в 2:36 PDT

"Важный вывод мероприятия Glamour: если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых безумных начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит время забрать его домой с этой шумной вечеринки, пока другие не обратили внимание! А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье!" - написала влюбленная звезда и добавила, что их номинировали на звание "Пара года-2018".

"Ребят, будете голосовать за Пару года 2018? Мы, если что, номинированы", - обратилась к подписчикам артистка.

Помимо этого, присутствующие на мероприятии также заметили существенные изменения в фигуре Тодоренко. На вечеринку певица пришла в широком желтом платье, которое подчеркнуло заметно округлившийся живот артистки. Сама Регина пока не комментирует свое интересное положение, однако фанапты считают, что такой животик говорит сам за себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что ведущая Регина Тодоренко закрутила роман с певцом Владом Топаловым начала появляться в СМИ еще с января 2018 года. Пара постоянно подогревала слухи, публикуя спорные совместные фото в социальных сетях.