Эпатажный Шнуров украсил страницы Playboy

45-летний певец и музыкант, эпатажный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров украсил обложку и страницы глянцевого номера Playboy, в котором также рассказал о том, что, по его мнению, должен знать настоящий мужчина.

Развод музыканта с женой Матильдой лишь прибавил ему популярности, сегодня имя Шнурова упоминается в прессе значительно чаще.

Согласно описанию, очередной выпуск мужского глянца с многолетней историей получил название "How to be a Playboy" и представляет собой нечто вроде гида по мужскому стилю жизни.

В качестве приглашенного редактора Сергей Шнуров рассказал читателям, что нужно знать, иметь и делать, чтобы стать плейбоем.

Что же касается личной жизни ловеласа из "Ленинграда", очевидно, развод Шнуров пережил довольно просто. Артист не долго переживал и уже успел жениться вновь. Новой избранницей Шнурова стала дочь бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании, 27-летняя Ольга Абрамова.

