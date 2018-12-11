Эпатажный Шнуров украсил страницы Playboy

45-летний певец и музыкант, эпатажный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров украсил обложку и страницы глянцевого номера Playboy, в котором также рассказал о том, что, по его мнению, должен знать настоящий мужчина.
Развод музыканта с женой Матильдой лишь прибавил ему популярности, сегодня имя Шнурова упоминается в прессе значительно чаще.
Совет от Шнура (@shnurovs) читателям Playboy N4 🔥 ⠀ Настоящий плейбой ДОЛЖЕН: 💪постоянно расширять свой кругозор, путешествуя по всему миру; 💪хотя бы раз проверить себя на прочность в экстремальных условиях; 💪эффективно использовать время своей жизни, даже если шансы дожить до 100 лет невелики; 💪приумножать свое состояние с помощью грамотных инвестиций. ⠀ Настоящий плейбой НЕ ДОЛЖЕН: ❌ плести интриги против коллег по работе; ❌ подставлять правую щеку, когда ударили по левой; ❌ стримить с каждой вечеринки в баре; ❌ пользоваться фильтрами в инстаграме. ⠀ Photo by @sergey_bermeniev ⠀ #ШНУРвPlayboy #PlayboyRussia #Playboy #плейбой #плэйбой #Шнуров #Шнур #СергейШнуров
Согласно описанию, очередной выпуск мужского глянца с многолетней историей получил название "How to be a Playboy" и представляет собой нечто вроде гида по мужскому стилю жизни.
В качестве приглашенного редактора Сергей Шнуров рассказал читателям, что нужно знать, иметь и делать, чтобы стать плейбоем.
Совет от Шнура (@shnurovs) читателям Playboy N3 🔥 ⠀ Настоящий плейбой ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 🐰 правильно выбирать, открывать и разливать хорошие вина так, чтобы их не испортить; 🐰 организовать гриль-вечеринку для большой компании, блеснув кулинарными талантами в приготовлении аппетитных блюд; 🐰 дорожить настоящей дружбой, соблюдая правила хорошего тона; 🐰 эффективно (но без фанатизма) ухаживать за своим лицом. ⠀ Настоящий плейбой НЕ ОБЯЗАН УМЕТЬ: 🥕 готовить на завтрак овощной смузи; 🥕 распознавать на глаз силиконовый бюст; 🥕 за полчаса находить общий язык в незнакомой компании; 🥕 красиво петь романсы в караоке; 🥕 генерировать безумные идеи для стартапов; 🥕 делать оригами; 🥕 управлять квадрокоптером; 🥕 разбираться в сортах жидкостей для вейпа. ⠀ Photo by @sergey_bermeniev ⠀ #ШНУРвPlayboy #PlayboyRussia #Playboy #плейбой #плэйбой #Шнуров #Шнур #СергейШнуров
Что же касается личной жизни ловеласа из "Ленинграда", очевидно, развод Шнуров пережил довольно просто. Артист не долго переживал и уже успел жениться вновь. Новой избранницей Шнурова стала дочь бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании, 27-летняя Ольга Абрамова.
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