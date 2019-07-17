Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Шоубиз

Избавился от друзей и телефона: Эд Ширан рассказал о серьезной болезни

3.3т Читать материал на украинском

28-летний британский певец Эд Ширан заявил, что испытывает большие психологические проблемы из-за собственной популярности.

Музыкант сообщил, борясь с беспокойством он сократил круг своих друзей до четырех человек и избавился от телефона. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Эд Ширан

Эд Ширан

aif.ru

Эд Ширан признался, что ежедневно борется с тревогой. Он проверяет почту всего дважды в день и даже избегает прогулок на улице или походов в магазин. По словам Ширана, его состояние связано с тем, что всемирная известность давит на него. Слава заставила его чувствовать себя оторванным от мира.

Новости
Фальшивые улыбки: стало известно, почему Миддлтон и Маркл не общаются в реальной жизни
Эд Ширан

Эд Ширан

soyuz.ru

"У меня социальное беспокойство, мне не нравятся большие группы людей. Это иронично, учитывая, что я играю шоу для тысяч людей. У меня случаются приступы клаустрофобии, и мне не нравится быть рядом со множеством людей", — рассказал певец.

Он также рассказал, что его расстраивает, когда люди подходят к нему только ради того, чтобы сфотографироваться. Ширан чувствует себя в таких случаях, как животное в зоопарке.

Как сообщал OBOZREVATEL, трек Эда Ширана возглавил рейтинг 500 лучших песен всех времен.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Эд Ширан
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel