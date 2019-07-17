Избавился от друзей и телефона: Эд Ширан рассказал о серьезной болезни

28-летний британский певец Эд Ширан заявил, что испытывает большие психологические проблемы из-за собственной популярности.

Музыкант сообщил, борясь с беспокойством он сократил круг своих друзей до четырех человек и избавился от телефона. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Эд Ширан aif.ru

Эд Ширан признался, что ежедневно борется с тревогой. Он проверяет почту всего дважды в день и даже избегает прогулок на улице или походов в магазин. По словам Ширана, его состояние связано с тем, что всемирная известность давит на него. Слава заставила его чувствовать себя оторванным от мира.

Эд Ширан soyuz.ru

"У меня социальное беспокойство, мне не нравятся большие группы людей. Это иронично, учитывая, что я играю шоу для тысяч людей. У меня случаются приступы клаустрофобии, и мне не нравится быть рядом со множеством людей", — рассказал певец.

Он также рассказал, что его расстраивает, когда люди подходят к нему только ради того, чтобы сфотографироваться. Ширан чувствует себя в таких случаях, как животное в зоопарке.

Как сообщал OBOZREVATEL, трек Эда Ширана возглавил рейтинг 500 лучших песен всех времен.

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