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Дженнифер Лопес в новом клипе примерила украшения на сумму в 4,5 миллиона долларов

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Эксперты подсчитали, что в своем новом клипе на песню "Dinero" Дженнифер Лопес примерила украшений на сумму в 4,5 миллиона долларов.

Стилисты Джей Ло, работавшие над созданием ее образов для клипа, в комментарии People подчеркнули, что эстетика Tiffany идеально подходила под каждый из модных образов певицы.

Всего артистка примерила 13 разных образов.

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В клипе компанию Дженнифер составляют не только бриллианты от Tiffany, но и DJ Khaled и Cardi B.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Дженнифер Лопес надела кожаную юбку за 85 тысяч долларов. Свой наряд Лопес дополнила высокими сапогами от Casadei, клатчем и висячими серьгами.

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