''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и активно выступает в России, показала в сети раритетное видео, где она предстала в образе молодой украинки.

Так, видео является эпизодом из популярного новогоднего мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", который снимался в Украине. Артистка исполнила там одну из главных ролей – Оксаны. Ролик опубликован на Instagram-странице артистки.

"В преддверии зимних праздников вспомнила, как снимали "Вечера на Хуторе близ Диканьки". Этот замечательный мюзикл вот уже сколько лет не сходит с экранов – его смотрят снова и снова каждый Новый год! Я сыграла роль Оксаны", – написала певица.

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки) Скриншот

Многие ее поклонники были удивлены тем, что Лорак опубликовала столь ностальгический пост, отметив, что, вероятно, она скучает по Украине.

"Душа тянется к Украине, если вы вспомнили об этом видео", – предположили фолловеры.

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки) Скриншот

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки) Скриншот

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки) Скриншот

Другие также сделали акцент на внешности артистки, отметив, что она была очень красивой до того, как стала прибегать к пластическим вмешательствам.

Как сообщал OBOZREVATEL, артистки-перебежчицы Ани Лорак и Светлана Лобода втайне выступили в Украине. Так, в Киеве в пятницу, 14 декабря, в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялось закрытое мероприятие, на котором выступили украинские артисты Ани Лорак, Светлана Лобода, Верка Сердючка (Андрей Данилко), а также группы KAZKA и Mozgi.