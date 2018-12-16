МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

2.3тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая уже несколько лет живет и активно выступает в России, показала в сети раритетное видео, где она предстала в образе молодой украинки.

Так, видео является эпизодом из популярного новогоднего мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", который снимался в Украине. Артистка исполнила там одну из главных ролей – Оксаны. Ролик опубликован на Instagram-странице артистки.

"В преддверии зимних праздников вспомнила, как снимали "Вечера на Хуторе близ Диканьки". Этот замечательный мюзикл вот уже сколько лет не сходит с экранов – его смотрят снова и снова каждый Новый год! Я сыграла роль Оксаны", – написала певица.

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки)

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки)

Скриншот

Многие ее поклонники были удивлены тем, что Лорак опубликовала столь ностальгический пост, отметив, что, вероятно, она скучает по Украине.

Новости
''Копыта, а не ножки'': Лорак разгромили за вульгарное танцевальное шоу

"Душа тянется к Украине, если вы вспомнили об этом видео", – предположили фолловеры.

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки)

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки)

Скриншот

Новости
''К Ани Лорак особые чувства'': скандальный певец рассказал о близкой связи с артисткой
Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки)

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки)

Скриншот

''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки)

Ани Лорак в роли Оксаны (Вечера на хуторе близ Диканьки)

Скриншот

Новости
"Ботокс так и выпирает!" Ани Лорак удивила сеть своей внешностью

Другие также сделали акцент на внешности артистки, отметив, что она была очень красивой до того, как стала прибегать к пластическим вмешательствам.

''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

''Душа тянется к Украине'': Ани Лорак удивила сеть ностальгическим видео

Как сообщал OBOZREVATEL, артистки-перебежчицы Ани Лорак и Светлана Лобода втайне выступили в Украине. Так, в Киеве в пятницу, 14 декабря, в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялось закрытое мероприятие, на котором выступили украинские артисты Ани Лорак, Светлана Лобода, Верка Сердючка (Андрей Данилко), а также группы KAZKA и Mozgi.

Персона
Ани Лорак
Тег
мюзикл
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги