''Драки за телку'': журналистка оскандалилась заявлением о бое за Собчак

Российская журналистка Божена Рынска порадовалась драке между супругом журналистки Ксении Собчак Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, заявив, что в Москве стало скучно, потому ситуация ее радует.

"Я не знаю, пиару ради Богомолову ли начистили репу, или правда страсти бушуют. Но сам факт драки за телку меня ужасно радует. В Москве стало скучно. Нет атмосферы влюбленности. В нулевые хотя бы товарно-денежные страсти вокруг олигархов бушевали, телочки конкурировали", – написала она

По словам журналистки, сейчас все только и заняты попытками сохранить уровень жизни. Более того, все "держатся друг за друга, в браки разводятся от многолетней усталости друг от друга, как Белоцерковские".

"А между тем, где половодье чувств? Где дуэли и серенады? Мои-то крылья уже подрезаны, я, может, и хочу влюбиться, да душа износилась, устала. Но мне-то хоть на чужие страсти посмотреть. И вот, самцы подрались. Респект. Не корзинку с колбасой через ФСБ передали. Не в прокуратуру на злоупотребления при изготовлении декораций написали. А пришел и дал в нос", – отметила она.

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