''Драки за телку'': журналистка оскандалилась заявлением о бое за Собчак

Российская журналистка Божена Рынска порадовалась драке между супругом журналистки Ксении Собчак Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, заявив, что в Москве стало скучно, потому ситуация ее радует.
"Я не знаю, пиару ради Богомолову ли начистили репу, или правда страсти бушуют. Но сам факт драки за телку меня ужасно радует. В Москве стало скучно. Нет атмосферы влюбленности. В нулевые хотя бы товарно-денежные страсти вокруг олигархов бушевали, телочки конкурировали", – написала она
По словам журналистки, сейчас все только и заняты попытками сохранить уровень жизни. Более того, все "держатся друг за друга, в браки разводятся от многолетней усталости друг от друга, как Белоцерковские".
"А между тем, где половодье чувств? Где дуэли и серенады? Мои-то крылья уже подрезаны, я, может, и хочу влюбиться, да душа износилась, устала. Но мне-то хоть на чужие страсти посмотреть. И вот, самцы подрались. Респект. Не корзинку с колбасой через ФСБ передали. Не в прокуратуру на злоупотребления при изготовлении декораций написали. А пришел и дал в нос", – отметила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 января супруг Собчак Максим Виторган избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что муж журналистки был пьяным.
Богомолов после инцидента рассказывал, что ему сломали нос в двух местах.
В сети показали видео драки, где нападающий ударил своего противника так, что тот повалился на землю.
Позже в ролике нашли массу нестыковок. В частности, одежда нападающего кардинально
Каскадер Александр Иншаков заявил, что кадры не являются постановочными, хотя участники конфликта не умеют драться.
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