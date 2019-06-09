Дочь Кошевого отличилась на шоу "Голос. Діти" и довела отца до слез: что произошло

Дочка звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара зажгла на вокальном проекте "Голос. Діти-5" в воскресенье, 9 июня.

Так, 11-летняя Варвара Кошевая выступила в третьем эфире пятого сезона проекта с песней Кристины Агилеры Fall In Line и вызвала бурные эмоции в зале. Видео выступления Вари опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Все подробности третьего эфира "Голосу. Діти" читайте на OBOZREVATEL.

Варя Кошевая Сlutch.ua

Девочка продемонстрировала мощный вокал и поразила всех членов жюри. Еще с первых нот к ней развернулись Джамала, DZIDZIO и группа "Время и Стекло".

Кошевой с дочкой на сцене "Голоса" YouTube (Скриншот из видео)

Варвара Кошевая, увидев, что к ней повернулись все члены жюри, расплакалась прямо на сцене, тем самым она довела до слез и своего звездного отца.

Евгений Кошевой YouTube (Скриншот из видео)

В конечном итоге, выслушав похвалу от судей и Евгения, Варвара выбрала для продолжения в шоу команду Джамалы.

Варвара Кошевая YouTube (Скриншот из видео)

Отметим, ранее девочка уже была участницей проекта "Голос. Діти" в третьем сезоне, где сумела дойти до этапа "Бои".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти" стартовал в Украине 26 мая. О том, как прошел первый выпуск, вы можете почитать по этой ссылке. Подробности второго выпуска от 2 июня читайте здесь.

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