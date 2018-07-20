"Для украденной земли": "Бумбокс" восхитил украинцев акцией рядом с Крымом

Знаменитая украинская группа "Бумбокс" в четверг, 19 июля, выступила на административной границе с Крымом. Таким образом музыканты присоединились к акции с требованием освобождения всех украинских политических пленников из российских и крымских тюрем.

Зрителями концерта, в частности, стали крымчане, которые пересекали админграницу полуострова с материковой Украиной. В социальных сетях выступление "Бумбокс" вызвало настоящий ажиотаж. Фото и видео опубликованы в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

Для выступления построили специальную сцену в пункте пропуска "Каланчак". Эта акция станет частью документального фильма "Обратный билет" о политзаключенных и оккупации Крыма.

На концерте "Бумбокс" солист группы Андрей Хлывнюк исполнил песню "Наодинці", обращаясь к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в России.

Музыканты сообщили, что концерт проведен в рамках совместной акции с Белорусским свободным театром. Спеть на административной границе с Крымом Андрея Хлывнюка вдохновило, среди прочего, письмо Олега Сенцова.

"Акция по освобождению политических заключенных продолжается не один год, а с начала оккупации Крыма. Она получила огромный резонанс, и меня очень радует, что именно в этот год, возможно, из-за голодовки Сенцова, весь мир поднялся в поддержку наших заключенных, чьим символом стал Олег Сенцов", - отметил лидер коллектива Андрей Хлывнюк, пишет "Крим.Реалії".

"10 дней назад Андрей Хлывнюк высказал идею, как бы нам обратиться в Крым. Начали обсуждать. Пришли к идее сыграть концерт для "украденной земли". Есть мнение, что эта земля услышит и увидит, что для нее поют песни. Это, скорее, художественная акция, чем просто концерт", - сказал арт-директор Белорусского свободного театра Николай Халезин.

Лидер группы "Бумбокс" также поделился снимками с концерта в социальной сети. Под его постом пользователи оставили множество комментариев, в которых высказали свое восхищение поступком музыкантов.

"За 800 метров, там где деревья - Крым. Слушай нас сегодня. Мы с тобой. Крым это Украина", - уточнил один из присутствующих на мероприятии.

Отметим, незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента РФ Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Бумбокс" порадовали своих фанов неожиданной коллаборацией с группой The Gitas, проектом Саши Чемерова, некогда лидера культовой украинской группы "Димна Суміш". Музыканты презентовали злободневный трек "Тримай мене".