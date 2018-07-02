Директор Ани Лорак прокомментировал ее долги

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и работает в России, влезла в долги из-за концертного шоу.

Директор Лорак прокомментировал информацию о том, что певица якобы находится на грани банкротства из-за проекта стоимостью в несколько миллионов долларов.

"Подобные шоу, честно говоря, редко служат источником заработка. Это стандартная мировая практика, – рассказал директор артистки Михаил Успенский "Стархиту". – Ани хотела подарить аудитории праздник на высшем уровне. Но такой масштаб требует огромных вложений. Чтобы не попасть в долговую яму, многое готовили своими силами. В настоящий момент действительно еще не закрыли некоторые счета, но постепенно решаем вопросы. Мы были к этому готовы".

Как призналась сама артистка, тонны оборудования, сотни сценических костюмов и задействованный персонал обошлись ей в сумму, которую придется отрабатывать ближайшие несколько лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что опальная Ани Лорак похвасталась отдыхом в Украине.