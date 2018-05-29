"Чудо-женщина" отказалась от участия в "Евровидении-2019"

Израильскую актрису Галь Гадот, известную по фильму "Чудо-женщина", пригласили стать ведущей международного песенного конкурса "Евровидение-2019".

Несмотря на то, что она хотела бы принять участие в мероприятии, из-за плотного графика вынуждена отказаться от предложения. Об этом передает i24.

"Она была бы счастлива стать ведущей и иметь отношение к конкурсу "Евровидение", но, к сожалению, из-за плотного расписания и заключенных ранее договоренностей это невозможно", - сообщили агенты артистки.

Галь Гадот Tv.ua

После отказа Гадот ведущий "Евровидения-1999" Игаль Равид публично попросил ее подумать еще раз.

"Не хотелось бы оспаривать твое профессиональное решение, но это будет замечательно для тебя и для нас. "Евровидение" в Иерусалиме столкнется с вызовами, техническими и политическими, в Израиле и за рубежом, но это будет великое соревнование! Так что приезжай!" — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году на конкурсе победила представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy, в которой, к слову, были отсылки к фильму "Чудо-женщина".