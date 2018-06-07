Чичерину заблокировали в Facebook из-за любви к ДНР

Личную страницу скандальной российской певицы Юлии Чичеринной в Facebook заблокировала администрация социальной сети.

Директор исполнительницы Олег Гененфельд сообщил, что аккаунт в течение суток был заморожен дважды, пишет "Спорт Экспресс".

"Страницу Юлии в Facebook заморозили. Причем, сделали это дважды - сначала пришло уведомление о заморозке на три дня, а потому пришло иное сообщение, в котором сообщается о более длительном периоде блокировки", - рассказал Гененфельд.

Юлия Чичерина Рeople.md

По его словам, скорее всего, это произошло из-за жалоб пользователей, после того, как певица певица сделала "обложкой" своей странице противоречивую фотографию, на которой дети спят в ванне и поставила геотэг в ДНР (в городе Горловка).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Чичерина попала в скандальную историю: ФИФА запретила выступать перед болельщиками на Чемпионате мира по футболу из-за ее песен на военную тематику (по официальной версии). Неофициальная - в связи с тем, что она является сторонницей Л/ДНР. По поводу запрета в Facebook она написала следующее:

"Слава Богу, "футболоб**деровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили".