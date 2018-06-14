Четыре "Да": украинский режиссер покорил судей шоу America’s Got Talent

Украинский режиссер-постановщик и хореограф Константин Томильченко, известный проектами "Х-Фактор" и "Танцюють всі!" на телеканале СТБ, выступил со своим номером на американском шоу America’s Got Talent, где получил четыре уверенных "Да" от судей.

Оценки жюри позволили Томильченко пройти в следующий этап 13 сезона талант-шоу. Номер режиссера был опубликован на канале America’s Got Talent в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Фото: mediananny.com

По сюжету номера с названием The Escape, главный герой, которого и сыграл Константин Томильченко, якобы находится в виртуальной реальности. Сначала путешествие проходит спокойно, но после превращается в нечто опасное. Герой попадает в разные места: от леса до морских глубин.

"Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовало, что будет, если мы создадим танец в 3D-пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно "летать" перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно", – процитировал Томильченко СТБ.

Зрители отреагировали на номер украинца громкими овациями, в свою очередь, Хайди Клум, Саймон Коуэлл и другие члены жюри были в полном восторге и все четверо сказали Томильченко и его команде "Да".

Напомним, Константин Томильченко также стал известным благодаря работе на проекте "Україна має талант", победному номеру Джамалы на "Евровидении-2016" и номеру MELOVIN’а на "Евровидении-2018", в которых выступил режиссером-постановщиком.

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