''Чем не угодила?'' В России обидели выдворенную из Украины ТВ-звезду

Российская телеведущая Екатерина Варнава, которой ранее СБУ запретила въезд в Украину, пожаловалась на недоброжелателей в соцсети, которым никак не может угодить.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала два больших поста, в которых призвала пользователей соцсети перестать советовать, учить и критиковать без веского на то повода.

Судя по всему, недавно Варнава вернулась в Москву из Лос-Анджелеса (США). По приезду домой, телеведущая опубликовала в Instagram свое фото, под которым рассказала, что пережила состояние джетлага (джетлаг - синдром смены часового пояса, десинхрония; может продолжаться несколько суток и сопровождаться бессонницей, усталостью, головной болью).

Пост знаменитости собрал массу колких комментариев, в которых телеведущую раскритиковали за пестрый макияж, употребление "непонятных" слов и прочее. Это и вынудило Варнаву обратиться к подписчикам в своем следующем посте.

"Друзья!!!! вот как же так, милые? Плачу налоги (как многие из вас), закон не нарушаю, в чужую жизнь не лезу, никого не упрекаю... как же я за свой джетлаг оказалась такой ху*вой для вас?" - возмутилась телеведущая.

"Когда это надо стало жить только так, чтобы большинству угодить... да еще где? В "Инстаграме"?!!! Извините, но это лично для меня странно. Выложу фото на пляже - напишут "Иди работай, сука". У бассейна - "Зажралась тварь". У магазинов - "Сдохни, мразь". Чем моя скромная персона так многим из вас не угодила?" - продолжила Варнава.

При этом знаменитость подчеркнула, что читает подобные комментарии от реальных пользователей сети, а не ботов и троллей, как можно было бы предположить.

"Захожу на эти страницы и вижу чьих-то мам, жен, мужей, детей... реальных людей, не ботов. И я в шоке", - добавила она.

Пост знаменитости собрал более 200 тыс. лайков, в комментариях многое подписчики выступили в защиту Варнавы. Позже знаменитость опубликовала заключительный пост из этой серии, в котором призвала подписчиков жить в мире.

"Для баланса сил добра и зла в этом инстамире я хочу выразить большое "love you" адекватной и мудрой не по постам части своей аудитории. Тем, с кем мы нашли общий язык и понимаем друг друга с полулайка! Я, конечно, без вас смогу, да и вы без меня тоже, но вместе веселее и интереснее!" - указала она.

Напомним, ранее Екатерина Варнава работала и на украинском телевидении, в частности, являлась ведущей передачи "Хто зверху" на "Новом канале". В мае 2017 года СБУ запретила ей въезд в Украину, так как знаменитость была замечена на территории оккупированного Россией Крыма с российскими коллегами по Comedy Woman. Гастроли юмористической студии были незаконными.

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