Был снят в Киеве: танцевальный клип Avicii номинирован на престижную премию

Клип на песню известного шведского диджея Avicii, (Тима Берглинга), который внезапно умер в апреле 2018 года, Lonely Together попал в число номинантов на награды MTV Video Music Awards-2018.

Композиция была записана с певицей Ритой Орой, видео снято в Киеве. Об этом сообщает Kiev Postproduction на своей странице в Facebook. Данная компания занималась созданием ролика.

Клип Avicii номинирован в категориях "Лучшее танцевальное видео" и "Лучшие визуальные эффекты". В YouTube он набрал почти 109 миллионов просмотров с 18 сентября 2017 года.

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В клипе снялись украинский музыкант, экс-барабанщик Alloise и Dvoe Артем Угодников и его жена Алина.

Как сообщал OBOZREVATEL, родственники Avicii предположили, что диджей мог совершить самоубийство.Его похоронили в Швеции через два месяца после смерти - 12 июня.