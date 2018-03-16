"Бумбокс" презентовали новые винилы: фотоотчет

Украинская группа "Бумбокс" презентовала пластинки "Люди" и "Голий Король" - третью и четвертую пластинки группы, вышедшие на виниле.

Ранее были выданы альбомы "Середній Вік" и "Термінал Б". "Обозреватель" предлагает узнать о том, как проходила презентация.

Новые пластинки фронтмен группы Андрей Хлывнюк и диджей Валентин Матиюк представляли в Fedoriv hub.

Фото: Оля Закревская

Музыканты рассказали о винилах, концертном туре, запланированной съемке клипа в Америке, новых песнях и коллаборации "Бумбокса" с 47 Brand.

Пластинки были изготовлены в Италии и должны составлять большой интерес для фанатов, в частности из-за оформления: они выданы на белом и черном "тяжелом" виниле с цветными книгами-буклетами.

Фото: Оля Закревская

Первый тираж составил 500 экземпляров каждого альбома.

"Это скорее прихоть для коллекционеров. Так как мы имеем в команде диджея, мы не можем не выдавать винил", - объяснил Хлывнюк.

Фото: Оля Закревская

"Изюминкой" вечера стала демонстрация мастерства участника группы DJ Валика (Валентина Матиюка).

"Я уже 14 лет играю в "Бумбоксе". Меня часто спрашивают, что я делаю в группе, поэтому я наконец-то покажу это", - пошутил он.

Фото: Оля Закревская

Музыкант показал, какие сэмплы использовал в альбомах "Люди" и "Голий Король". Например, в песне "Сталеві квіти" звучит сэмпл с пластинки ансамбль скрипачей Большого Театра СССР, изданной лейблом "Мелодия" в 1968 году, которую Валик приобрел

на львовской барахолке в 2010 году.

Фото: Оля Закревская

А в песне "Люди" звучит отрывок из пластинки "Famous jazz singers", которая вышла на лейбле "Балкантон" в 1971 году, а приобрел он ее на барахолке книжного рынка "Петровка" в 2001 году за 10 гривен.

Также музыканты презентовали результат сотрудничества с американской компанией 47 Brand, специализирующейся на производстве бейсболок. Она работает с Supreme, Carhartt и Мишка, а теперь начала производство коллекции вместе с группой "Бумбокс". На данный момент вышли две модели бейсболок с вышитой буквой Б, логотипом группы с цифрой 12 и логотипом 47.

Фото: Оля Закревская

Фото: Оля Закревская

Как сообщал "Обозреватель", ранее группа "Бумбокс" выпустила клип на песню "Колишня".