''Бумбокс'' и Тина Кароль впечатлили фанов совместным треком

Группа "Бумбокс" и певица Тина Кароль порадовали фанов совместным треком "Безодня". Премьера песни состоялась 4 апреля на YouTube-канале familyboombox.

В ближайшее время новоиспеченный дуэт обещает выпустить клип, а тем временем публикует песню.

Свежий трек активно набирает прослушивания и лайки. Первые слушатели отмечают необычную энергетику, вызванную голосами Андрея Хлывнюка и Тины Кароль.

"Необычайное сочетание голосов", "Это очень красивая работа", "Божественный дуэт", - отреагировали под видео.

Как скоро слушатели смогут увидеть клип к песне, на данный момент не известно.

Как писал раньше OBOZREVATEL, британцы Years & Years привезут в Украину один из лучших поп-альбомов года.

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