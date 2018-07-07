Британец Zayn возглавил "Хітову дюжину"

По итогам прошлой недели в лидерах хит-парада "Хітова дюжина", который представляют Хіт FM и OBOZREVATEL, песня британца Zayn "Dusk Till Dawn", записанная с австралийской певицей и продюсером Sia.

Видео на композицию набрало свыше 10 миллионов просмотров на YouTube только за первые 24 часа после публикации.

Сингл также вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, возглавив 36 из них. А легендарный журнал Rolling Stone назвал песню "пульсирующей балладой" и восхитился вокалом исполнителей.

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