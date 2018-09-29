Брежнева показала фото с умершим Брежневым и разозлила фанатов

В сети раскритиковали фотоколлаж популярной певицы Веры Брежневой с умершим политическим лидером и главой СССР Леонидом Брежневым.

Снимком поделилась сама артистка на личной странице в Instagram. "Хорошее чувство юмора у автора артворка", - написала она.

Пользователи сети весьма неодобрительно отреагировали на фото. Многие вспомнили о якобы "родственных связях" певицы с политиком, другие же назвали подобные манипуляции кощунством. "Не хорошее чувство юмора, а плохой вкус", "На гроб похоже", "Ее тогда вообще даже не было", " Жуткое фото,вообще не смешно. Живые, мертвые...", "Глупая шутка - живого к мертвому клеить", - пишут в комментариях.

Фото https://www.instagram.com/ververa/

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева возмутила фанатов фото без белья.