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Брежнева показала фото с умершим Брежневым и разозлила фанатов

1.6тЧитать материал на украинском

В сети раскритиковали фотоколлаж популярной певицы Веры Брежневой с умершим политическим лидером и главой СССР Леонидом Брежневым.

Снимком поделилась сама артистка на личной странице в Instagram. "Хорошее чувство юмора у автора артворка", - написала она.

Пользователи сети весьма неодобрительно отреагировали на фото. Многие вспомнили о якобы "родственных связях" певицы с политиком, другие же назвали подобные манипуляции кощунством. "Не хорошее чувство юмора, а плохой вкус", "На гроб похоже", "Ее тогда вообще даже не было", " Жуткое фото,вообще не смешно. Живые, мертвые...", "Глупая шутка - живого к мертвому клеить", - пишут в комментариях.

Брежнева показала фото с умершим Брежневым и разозлила фанатов

Фото

https://www.instagram.com/ververa/

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева возмутила фанатов фото без белья.

Персона
Вера Брежнева
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