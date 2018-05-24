Брэд Питт нашел способ помириться с Джоли

Актер Брэд Питт решил посвятить лето детям и попытаться наладить дружеские отношения с экс-женой Анджелиной Джоли.

Питт специально поменял свой рабочий график. Об этом Us Weekly рассказал источник, приближенный к актеру.

"Он выбрал проект, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе (имеется в виду предстоящий фильм "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино). Питт хочет работать по гибкому графику, а также требует определенных условий в контракте, которые гарантируют ему свободное время для встреч со всеми шестью детьми. Джоли пока неохотно идет на встречу Питту", - сообщил источник.

"Брэд и Энджи все еще продолжают пытаться решить вопрос о разводе", - отмечает источник.

Что касается нынешней возлюбленной Питта, профессора Массачусетского технологического института Нери Оксман, то она иногда будет приезжать к Брэду на съемки, но у нее своя жизнь в Бостоне.

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