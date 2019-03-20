Больше, чем у Киркорова: стало известно о заоблачных доходах Лободы в России

Опальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, существенно повысила стоимость своего выступления в России, превысив гонорары даже самых популярных российских звезд, в том числе и "короля сцены" Филиппа Киркорова.

Так, еще недавно выступление Лободы на корпоративах и других частных мероприятиях стоило 75 тысяч евро (более 2,3 млн гривен), теперь же стоимость мини-концерта Светланы поднялась до 100 тысяч евро (почти 3,1 млн гривен). Об этом пишет издание Рeopletalk.

Примечательно, что таким образом украинская певица стала одной из наиболее высокооплачиваемых звезд РФ. Больше 100 тысяч евро за выступление просит только группа "Ленинград". Частный концерт от Филиппа Киркорова стоит около 70 тысяч евро.

Лобода и Киркоров Комсомольская правда

Другие же российские звезды озвучивают более скромные гонорары. Например, Николай Басков может выступить за 50 тысяч евро, примерно во столько же обойдется корпоратив с Сергеем Лазаревым, Иваном Ургантом и еще одной украинкой, Верой Брежневой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ обнародовали сумму доходов знаменитого российского певца Филиппа Киркорова за 2018-й год.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!