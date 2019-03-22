Большая неожиданность: кто вылетел из шоу "Холостяк-9"

В пятницу, 23 марта, из третьего выпуска шоу "Холостяк-9" ушли сразу три девушки, что стало большой неожиданностью для участниц проекта.
Главный герой Никита Добрынин попрощался с Юлей и Лилей и Каролиной. OBOZREVATEL расскажет, как это произошло.
Уход Юли был неожиданностью для всех, ведь это произошло во время пикника. Девушки делились с Никитой секретом о своих недостатках. Добрынин вызвал Юлю на разговор.
Instagram@holostyakstb
"Ты светлый человек, но в этом свете какая-то картинка идеала. Дальше общение бессмысленно. Я понимаю, что дальше у нас с тобой не сложатся отношения", – сказал Никита, когда Юля так и не смогла рассказать о недостатках.
Instagram@holostyakstb
Следом Никита попросил на беседу Лилю, ведь именно она постоянно держалась ото всех в стороне. Он спросил у нее про предыдущие отношения. Лиля призналась, что познакомилась с бывшим мужем в компании и очень быстро вышла за него замуж. После начались постоянные ссоры. Бабушка так воспитывала, что надо быть сдержанной.
Instagram@holostyakstb
Добрынин признался, что не хочет видеть с собой "спецагента", который будет за всем наблюдать. Ведь у него весьма активная жизнь.
Третьей покинула шоу Каролина, что шокировало остальных участниц, ведь никто не ожидал ухода еще одной участницы. Никиту насторожило странное чувство юмора девушки, которая призналась, что подарила когда-то прибор по увеличению гениталий другу.
Instagram@holostyakstb
Instagram@holostyakstb
Instagram@holostyakstb
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Холостяк нарушил правила, подарив участнице телефон. Все подробности второго выпуска.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке.
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