Большая неожиданность: кто вылетел из шоу "Холостяк-9"

В пятницу, 23 марта, из третьего выпуска шоу "Холостяк-9" ушли сразу три девушки, что стало большой неожиданностью для участниц проекта.

Главный герой Никита Добрынин попрощался с Юлей и Лилей и Каролиной. OBOZREVATEL расскажет, как это произошло.

Уход Юли был неожиданностью для всех, ведь это произошло во время пикника. Девушки делились с Никитой секретом о своих недостатках. Добрынин вызвал Юлю на разговор.

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"Ты светлый человек, но в этом свете какая-то картинка идеала. Дальше общение бессмысленно. Я понимаю, что дальше у нас с тобой не сложатся отношения", – сказал Никита, когда Юля так и не смогла рассказать о недостатках.

Instagram@holostyakstb

Следом Никита попросил на беседу Лилю, ведь именно она постоянно держалась ото всех в стороне. Он спросил у нее про предыдущие отношения. Лиля призналась, что познакомилась с бывшим мужем в компании и очень быстро вышла за него замуж. После начались постоянные ссоры. Бабушка так воспитывала, что надо быть сдержанной.

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Добрынин признался, что не хочет видеть с собой "спецагента", который будет за всем наблюдать. Ведь у него весьма активная жизнь.

Третьей покинула шоу Каролина, что шокировало остальных участниц, ведь никто не ожидал ухода еще одной участницы. Никиту насторожило странное чувство юмора девушки, которая призналась, что подарила когда-то прибор по увеличению гениталий другу.

Instagram@holostyakstb

Instagram@holostyakstb

Instagram@holostyakstb

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