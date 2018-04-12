Беременную певицу застрелились во время шоу в Пакистане

Молодую пакистанскую певицу Самину Самун, выступавшую под сценическим именем Синдху, застрелили во время ее выступления на свадьбе в городе Ларкана за отказ исполнить танец.
Как сообщает The Independent, из зала последовало три выстрела из огнестрельного оружия. Ранения 24-летней исполнительницы оказались несовместимы с жизнью. Также отмечается, что погибшая певица ожидала ребенка.
Самина Самун
В четверг, 12 апреля, запись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте Clipocean. На видео запечатлены последние мгновения жизни Самун, а также момент ее гибели.
Согласно источнику, убийцу артистки по имени Тарик Джатой сразу после инцидента задержала полиция.
In a brutal episode, a pregnant Pakistani artist Twenty-four-year-old Samina Samoon has been shot dead during a festive ceremony in Larkana district of Sindh province as she refused to stand while singing.— Clipocean (@ClipOcean) 11 квітня 2018 р.
کل رات لاڑکانے میں گلوکارہ کو گولی لگنے سے قتل pic.twitter.com/jnruAdI4Yx
По словам свидетелей, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и танцевать вместо того, чтобы петь сидя. Девушка поднялась, но отказалась исполнить танец, после чего мужчина трижды выстрелил.
Как сообщал ранее "Обозреватель", британский актер покончил с собой.