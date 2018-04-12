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Беременную певицу застрелились во время шоу в Пакистане

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Молодую пакистанскую певицу Самину Самун, выступавшую под сценическим именем Синдху, застрелили во время ее выступления на свадьбе в городе Ларкана за отказ исполнить танец.

Как сообщает The Independent, из зала последовало три выстрела из огнестрельного оружия. Ранения 24-летней исполнительницы оказались несовместимы с жизнью. Также отмечается, что погибшая певица ожидала ребенка.

Самина Самун

В четверг, 12 апреля, запись инцидента была опубликована в Twitter-аккаунте Clipocean. На видео запечатлены последние мгновения жизни Самун, а также момент ее гибели.

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Согласно источнику, убийцу артистки по имени Тарик Джатой сразу после инцидента задержала полиция.

По словам свидетелей, мужчина наставил на девушку пистолет и приказал встать и танцевать вместо того, чтобы петь сидя. Девушка поднялась, но отказалась исполнить танец, после чего мужчина трижды выстрелил.

Как сообщал ранее "Обозреватель", британский актер покончил с собой.

Место
Пакистан
Объекты
соцсетиTwitterвидео
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