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''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото

8.5тЧитать материал на украинском

Популярный украинский певец Олег Винник, который находится в туре "Ты в курсе", опубликовал серию снимков из Кривого Рога и вызвал восторг у поклонниц.

Фотографии певец обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На кадрах он позирует в каске и ярком жилете со светоотражателями.

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''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото
''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото

"Присматриваем новые концертные площадки. Карьер ЮГОКа – впечатляющее зрелище! Особенно, когда ты за рулем Белаза", - подписал снимок Винник.

''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото
''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото
''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото
''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото

Восторженные фанаты моментально завалили комментарии комплиментами.

"Супер класс. Олег, вы нас балуете, фотки бомбастические", "Машина для настоящих мужчин. Олег, вы великолепный, с Таюне хорошо смотритесь вместе", "Поставили бы еще его с голым торсом и отбойным молотком, девчонки бы ночь не спали", "Красавчик", "Вы такой красивый, что я просто теряю сознание", "Белаз для волчиц", - пишут под фото.

''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото
''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото
''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото
''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото
''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Олег Винник впервые показал дом, в котором жила его мама, а также познакомил со своей семьей: сестрой Натальей, племянниками Аленой и Василием.

Персона
Олег Винник
Место
УкраинаКривой Рог
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