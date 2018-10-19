''Белаз для волчиц'': Олег Винник покорил поклонниц новыми фото

Популярный украинский певец Олег Винник, который находится в туре "Ты в курсе", опубликовал серию снимков из Кривого Рога и вызвал восторг у поклонниц.

Фотографии певец обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На кадрах он позирует в каске и ярком жилете со светоотражателями.

"Присматриваем новые концертные площадки. Карьер ЮГОКа – впечатляющее зрелище! Особенно, когда ты за рулем Белаза", - подписал снимок Винник.

Восторженные фанаты моментально завалили комментарии комплиментами.

"Супер класс. Олег, вы нас балуете, фотки бомбастические", "Машина для настоящих мужчин. Олег, вы великолепный, с Таюне хорошо смотритесь вместе", "Поставили бы еще его с голым торсом и отбойным молотком, девчонки бы ночь не спали", "Красавчик", "Вы такой красивый, что я просто теряю сознание", "Белаз для волчиц", - пишут под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Олег Винник впервые показал дом, в котором жила его мама, а также познакомил со своей семьей: сестрой Натальей, племянниками Аленой и Василием.