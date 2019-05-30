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/Шоубиз

Барских сделал громкое заявление о карьере и поразил сеть видео

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Известный украинский поп-певец Макс Барских презентовал яркое видео на трек "Неземная", сделав таким образом громкое заявление о своей карьере в шоу-бизе.

Так, артист заявил о всемирном турне, в рамках которого планирует посетить 15 стран и дать около 30 концертов. В частности, Барских выступит в Канаде, США, Австралии, а также странах Европы и Азии, сообщила пресс-служба певца.

Макс Барских

Макс Барских

Пресс-служба артиста

По случаю анонса мирового турне Барских презентовал космическое видео к своему хиту "Неземная". Тур же получил одноименное название NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 (видео смотрите ниже).

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Отметим, турне охватит Австралию, США, Канаду, страны Балтии, Казахстан, Великобританию, Германию, Польшу, Данию и другие страны. Стартует он со столицы Литвы – Вильнюса.

Макс Барских

Макс Барских

Пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае-2019 Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, США. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

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Персона
Макс Барских
Тег
шоу-бизнес
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