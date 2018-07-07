Atlas Weekend 2018: искренний Бабкин и гениальный британец Benjamin Clementine

Четвертый день крупнейшего в Восточной Европе фестиваля Atlas Weekend 2018 запомнился выступлениями ярких украинских исполнителей, которых давно оценили во всем мире - например, The Maneken, Dakh Daughters и Dakha Brakha.

Хедлайнером 6 июля стал британский музыкант Benjamin Clementine, а OBOZREVATEL подготовил небольшой отчет с самыми яркими моментами дня.

Benjamin Clementine – обладатель премии Mercury Prize. За умение экспериментировать и необычный подход к сочинению музыки его считают гениальным. В Украине публика тоже осталась в восторге от исполнителя.

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Украинский певец Сергей Бабкин как всегда искренне радовался встрече с фанатами.

Dakha Brakha давно полюбились публике на фестивалях во всем мире, но выступать дома - это всегда особый случай. Тем более, музыканты поделились новой песней.

Dakh Daughters смогли расшатать даже тех, кто устал от киевской жары.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фестивале Atlas Weekend в Киеве выступила знаменитая американская певица Лаура Перголицци, более известная как LP. Артистка собрала возле сцены огромную толпу, практически повторив успех украинского певца Олега Винника.