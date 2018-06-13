Arash feat. Helena - Dooset Daram (FIlatov & Karas Remix)

Arash - ирано-шведский певец, танцор, композитор и продюсер, который очень полюбился мировым слушателям. В 2009 году он даже принял участие в конкурсе "Евровидение", но занял там 3 место.

Он сделал то, что до него удавалось немногим — исполняя свои песни не на английском, а на непонятном большинству его фанатов фарси, сумел стать звездой мирового уровня.

В 2018 году выпустил клип совместно с шведской певицей Helena на песню "Dooset daram". Российский музыкальный проект FIlatov & Karas создал ремикс на хит, словно наполнив песню свежим дыханием.

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