"Соскучился по своим": известный украинский певец сделал скандальное заявление о России

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что очень соскучился по своей российской публике.

Певец считает, что стал заложником своей же совести, пишет "РБК- Україна".

"Я очень соскучился по своей российской публике. Очень соскучился, аж до зуда в костях! Я так соскучился по своим людям там! И мне так обидно, что между нашими странами идет война. Мне обидно, что я фактически стал заложником своей же совести, заложником кровавых действий узурпаторов власти в России. Так случилось, но я очень скучаю по тем, кого я там знал и кого очень люблю сейчас", - говорит музыкант

Объясняя свою позицию, Хлывнюк вспомнил Ганди. "Он говорил о политике, но это подходит и для медиа тоже. Он говорил: "Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, потом с тобой пытаются бороться. Потом тебя любят, а потом – все сначала. Каждого человека беспокоит, останется ли память о нем. Это уже, извините, Иллиада. Людей беспокоит бесконечность времени. Нас беспокоит, будут ли в будущем помнить, как мы сильно любили, как отчаянно боролись", - сказал исполнитель.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что культовая группа "Бумбокс" выпустила фильм о работе своего диджея Валентина Матиюка.