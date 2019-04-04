25 лет со дня смерти Курта Кобейна: почему фанаты не верят в суицид

8 апреля 1994 года электрик Гэри Смит прибыл в дом музыканта Курта Кобейна, лидера группы Nirvana, с целью установки системы безопасности. Долгое время Смиту не открывали, несмотря на то, что в гараже рядом с домом стоял автомобиль и все указывало на присутствие хозяев. Электрик стал стучать в окна, в одном из которых увидел неподвижное тело Кобейна и ружье рядом с ним.

Экспертами было установлено, что смерть наступила тремя днями ранее - 5 апреля. Официальная версия - суицид, хотя и противоречит она множеству фактов, которые не посчитали столь весомыми для подтверждения версии об умышленном убийстве. OBOZREVATEL вспомнил, что известно о смерти Курта Кобейна, вокруг которой до сих пор не утихают споры.

Фото: rollingstone.com

С того самого дня прошло уже 25 лет, а смерть Кобейна продолжает быть открытой темой для дискуссий, доводов и обсуждения различных фактов, которым так не нашли объяснения. Часто в смерти рокера винят его супругу Кортни Лав. А то и вовсе называют ее заказчицей. Тем не менее, как утверждал частный детектив Том Грант, если это и было убийство, то кому-то удалось превратить преступление в весьма правдоподобную картину суицида.

Дело в том, что музыканту неоднократно приписывали депрессию и суицидальные наклонности, что позже сыграло против него. Часто эти проблемы связывали со злоупотреблением наркотиками и алкоголем.

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Так, в попытках суицида Кортни Лав обвиняла Кобейна всего за пару недель до смерти. 18 марта она вызвала полицию, заявив, что ее муж заперся в комнате с ружьем и угрожал покончить с собой. Когда же полицейские прибыли, рокер стал убеждать их, что не собирался убивать себя и после ссоры с женой просто хотел побыть наедине. Услышав о протестах супруга, Лав отказалась от своих слов. Полиция же конфисковала несколько единиц оружия и таблетки неизвестного происхождения.

Кортни Лав и Курт Кобейн Фото: people.com

30 марта Кобейна поместили в клинику "Эксодус" в Лос-Анджелесе, где ему предстояло пройти лечение от наркотической зависимости. На это музыкант согласился с трудом и скандалами, однако позже все равно сбежал. Кобейн воспользовался своей кредиткой и взял билет о Сиэтла. Там за день-два до смерти его замечали несколько раз, и каждый в разных местах города.

Тело Курта Кобейна обнаружили в его доме лишь 8 апреля. Рядом с ним - ружье и предсмертную записку. В ней музыкант якобы утверждал, что уже давно не получает удовольствия от музыки и признавался в чувстве вины перед своими близкими и фанами, которое так и не смог одолеть. В крови Кобейна обнаружили значительное количество героина. И здесь начались споры.

Тело Курта Кобейна Фото: ajc.com

Первым об умышленном убийстве заговорил журналист Ричард Ли, который через неделю после смерти музыканта выпустил серию передач Kurt Cobain Was Murdered ("Курта Кобейна убили"). В них Ли назвал детали полицейских отчетов неправдоподобными. Эту версию позже поддержал и детектив Том Грант, которого наняла сама же Кортни Лав.

Три главных нестыковки

На обеих руках Курта Кобейна были обнаружены следы инъекций. В крови - содержание введенной дозы героина. Однако она превышала смертельную в три раза. Как утверждали медэксперты, одна смертельная доза мгновенно вводит человека в кому либо убивает вовсе. Зачастую он даже не успевает извлечь иглу шприца из вены. Кобейн, в крови которого содержались три смертельные дозы, вряд ли смог бы положить шприц назад в специальную коробку с другими инструментами, взять ружье и выстрелить себе в голову.

Личные вещи Курта Кобейна, обнаруженные рядом с телом Фото: ajc.com

Фото: ajc.com

Оспорил детектив Грант и предсмертную записку Кобейна. В ней он якобы не увидел прямого указания на желание покончить жизнь самоубийством. По словам Гранта, письмо скорее было адресовано поклонникам рокера, которым он собирался сообщить, что покинет музыкальный бизнес. К тому же последние строчки, в которых Кобейн призвал супругу "не останавливаться" и жить далее ради их дочери, были написаны с более сильным нажимом, нежели вся записка. Сторонников версии об убийстве считают, что строки были добавлены позднее посторонним человеком. Что правда, это не подтвердили эксперты по почерку.

Предсмертная записка Фото: ajc.com

Подогрела разговоры о нестыковках и отсутствие отчетливых отпечатков пальцев на ружье, из которого якобы стрелял в себя Кобейн.

Почему Кортни Лав?

В своих заключениях детектив Грант пришел к выводу, что заказчицей убийства могла быть сама же Кортни Лав. Ее отношения с супругом последние месяцы его жизни были критическими и следователь посчитал, что Лав просто испугалась возможного развода и предпочла избавиться от мужа, заполучив тем самым его многомиллионное состояние. В случае развода ей достался бы лишь 1 миллион долларов.

Ко всему этому Гранта насторожило нелогичное поведение и путаные показания Кортни Лав во время следствия. Том Грант был нанят Кортни для поисков музыканта, местонахождение которого было неизвестно с 1 апреля (то есть с момента побега из реабилитационной клиники), а также для выяснения личности человека, который пытался воспользоваться заблокированной кредитной карточкой Курта за несколько дней до его смерти. Позже Кортни призналась Гранту, что солгала насчет кредитной карточки. Пытаясь ограничить передвижения своего мужа, она аннулировала его карту, заявив, что она якобы была украдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились два ранее неизвестных трека группы Nirvana.

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