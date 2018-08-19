"Какие мерзкие ноги!" Волочкова разозлила фанатов шпагатом на лодке

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым снимком в Греции и нарвалась на критику пользователей.

Фото со шпагатом на лодке звезда поделилась в своем Instagram, где и развернулось обсуждение.

"Я поехала. Решила спрятаться немного..." - написала балерина.

"Настя, все хорошо в меру. Задумайтесь. Не раздражайте людей"; "Какие мерзкие ноги"; "Слов нет, просто ужас"; "Давно поехала"; "Ну, как можно всегда в одной позе"; "Будь поскромнее"; "В этом возрасте не каждый может, но постоянно практически в голом виде сниматься - это уже паранойя"; "Отдых. Лето-2016; лето - 2017; лето- 2018. Посмотри и найди 10 отличий", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее изменение внешности Анастасии Волочковой шокировало фанатов.