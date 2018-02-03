Названы самые красивые мужчина и женщина Украины 2018 года. Фото

Победителями премии "Viva! Самые красивые-2018" стали певцы Ольга Полякова и Олег Винник.
"Я, конечно, собираю стадионы, но не стал артистом года. Потому что большая красота - великая сила! Спасибо, счастья нам и мира! И давайте делать этот мир красивым", - заявил Винник, сообщает Viva.
Полякова, принимая награду на сцене, поблагодарила своего мужа Вадима.
"Он каждый день говорит мне, что я самая красивая!" - сказала певица.
"Мамой года" стала ведущая "Светской жизни" на "1+1" Катерина Осадча.
Специальные премии "Выбор Viva!" получили музыкант Сергей Бабкин и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.
За почетные звания самых красивых боролись всего 126 знаменитостей. Победителей избрали путем онлайн- и смс-голосования.
Торжественная церемония состоялось в киевском дворце "Украина".
Как писал "Обозреватель", уроженку Черкасс признали самой красивой замужней женщиной мира.
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