Назван новый участник шоу "Танці з зірками-2019"

Новым участником популярного шоу "Танці з зірками" стал ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем.
Об этом стало известно благодаря "#танціззіркамиchallenge", который проходит в официальном Instagram-канале проекта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Темпераментный ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем принимает #танціззіркамиchallenge и уже готовится к своему танцевальному дебюту в шоу", – сказано в сообщении.
1+1
Теперь дискобол отправился к эпатажной певице MARUV (Анна Корсун) и солистке группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой.
"Возможно, Надя Дорофеева вернется на проект еще раз, чтобы получить победу? И согласится ли MARUV выйти на паркет страны в этом сезоне? Скоро узнаем", – резюмировали в сообщении.
Даниель Салем принял вызов
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Темпераментний ведучий проекту Одруження наосліп Даніель Салем @daniel_jihad_salem приймає #танціззіркамиchallenge і вже готується до свого танцювального дебюту в шоу 🎉 Чарівний дискобол прямує далі – до яскравої співачки Наді Дорофєєвої та епатажної артистки MARUV. Можливо, @nadyadorofeeva повернеться на проект ще раз, аби здобути перемогу? І чи погодиться @maruvofficial вийти на головний паркет країни цього сезону? Скоро дізнаємось 😉 #танціззірками
Как сообщал OBOZREVATEL, первыми названными участниками нового сезона стали телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.
Позже в сети разгорелись споры вокруг нового сезона – многие поклонники шоу хотели увидеть на паркете украинского музыканта Потапа.
Также вызов на участие в проекте приняли ведущая "Завтрак с "1+1" Людмила Барбир, актриса Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.
Жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.
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