Назван новый участник шоу "Танці з зірками-2019"

Новым участником популярного шоу "Танці з зірками" стал ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем.

Об этом стало известно благодаря "#танціззіркамиchallenge", который проходит в официальном Instagram-канале проекта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Темпераментный ведущий проекта "Одруження наосліп" Даниэль Салем принимает #танціззіркамиchallenge и уже готовится к своему танцевальному дебюту в шоу", – сказано в сообщении.

1+1

Теперь дискобол отправился к эпатажной певице MARUV (Анна Корсун) и солистке группы "Время и Стекло" Наде Дорофеевой.

"Возможно, Надя Дорофеева вернется на проект еще раз, чтобы получить победу? И согласится ли MARUV выйти на паркет страны в этом сезоне? Скоро узнаем", – резюмировали в сообщении.

Даниель Салем принял вызов скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми названными участниками нового сезона стали телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

Позже в сети разгорелись споры вокруг нового сезона – многие поклонники шоу хотели увидеть на паркете украинского музыканта Потапа.

Также вызов на участие в проекте приняли ведущая "Завтрак с "1+1" Людмила Барбир, актриса Ксения Мишина и актер Алексей Яровенко.

Жюри в этом году стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

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