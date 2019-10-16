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16 октября • обновлено в 14:45
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Из-за Maruv: появились новые правила Нацотбора на Евровидение

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Стало известно о новых правилах национального отбора на Евровидение-2020 в Украине.

Как сообщила пресс-служба СТБ, прием анкет начинается в среду, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Евровидение

Евровидение

СТБ

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После скандала с исполнительницей Maruv, в правила были внесены изменения. Участник или группа должны гарантировать, что:

  • онине выступали на территории России, аннексированного Крыма или других оккупированных территориях Украины после 15.03.2014;

  • не планируют этого делать до и во время проведения отбора, а также в период после отбора до даты Финала Конкурса;

  • не совершали въезд на территорию/выезд с территорииАвтономной Республики Крым с нарушением законодательства Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • победительницей финала Национального отбора в 2019 году стала певица MARUV (Анна Корсун), однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России.

  • 25 февраля MARUV отказалась представлять Украину, несмотря на победу. После переговоров с организатором, Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

  • Позже от участия в песенном конкурсе также отказались и другие финалисты отборочного этапа – группы Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

  • Не найдя замену MARUV, НОТУ объявила об отказе Украины от участия в Евровидении-2019.

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Место
Украина
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Главные критерии: уметь во всю гХлотку орать щенювмэрлу и скакать повыше, как бешенная собака)))
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Тогда остается только дуэт ницой-фарион! Этакий Та-Ту!
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