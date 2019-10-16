Из-за Maruv: появились новые правила Нацотбора на Евровидение

Стало известно о новых правилах национального отбора на Евровидение-2020 в Украине.
Как сообщила пресс-служба СТБ, прием анкет начинается в среду, 16 октября. Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.
Евровидение
СТБ
После скандала с исполнительницей Maruv, в правила были внесены изменения. Участник или группа должны гарантировать, что:
онине выступали на территории России, аннексированного Крыма или других оккупированных территориях Украины после 15.03.2014;
не планируют этого делать до и во время проведения отбора, а также в период после отбора до даты Финала Конкурса;
не совершали въезд на территорию/выезд с территорииАвтономной Республики Крым с нарушением законодательства Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
победительницей финала Национального отбора в 2019 году стала певица MARUV (Анна Корсун), однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России.
25 февраля MARUV отказалась представлять Украину, несмотря на победу. После переговоров с организатором, Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.
Позже от участия в песенном конкурсе также отказались и другие финалисты отборочного этапа – группы Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.
Не найдя замену MARUV, НОТУ объявила об отказе Украины от участия в Евровидении-2019.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!