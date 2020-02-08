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8 февраля • обновлено в 23:27
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Нацотбор Евровидения-2020: стало известно, кто прошел в финал

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Названы имена победителей первого полуфинала украинского Нацотбора на Евровидении. По результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

Об этом стало известно во время прямой трансляции на телеканале СТБ.

  • Главным триумфатором вечера стала девушка KRUTЬ — 16 баллов от судей и зрителей;

  • Вместе с ней в финал прошла Jerry Heil и группа Go-A, которые набрали поровну баллов;

  • Провал дня — певица Ассоль, которая прославилась в детстве с песней "Алые паруса". Она получила по одному баллу от судей и зрителей.

Как проходило объявление результатов первого полуфинала Нацотбора

Первыми стали известны оценки судей. Сначала три оценки объявил Андрей Данилко. Один балл получила Ассоль, два балла — певец из Грузии Gio, три балла - "Группа О".

Нацотбор Евровидения-2020: стало известно, кто прошел в финал
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Вторым слово взял Виталий Дроздов: 4 балла — Кате Чили, 5 баллов группа Cloudless, 6 баллов у Go-A.

Главных триумфаторов вечера по мнению судей объявила Тина Кароль: 7 баллов получила Дже́рри Хейл, а 8 — "Круть".

Список участников полуфинала Нацотбора

Список участников полуфинала Нацотбора

Так выглядела турнирная таблица по итогам оценок судей:

Оценки судей

Оценки судей

Скрин с видео

Однако, согласно регламенту, последнее слово остается за зрителями. Их мнение почти полностью совпало с судейским.

1 балл — Ассоль, 2 балла — "Гурт О", 3 балла — Катя Чили, GIO — 4 балла, 5 баллов — Cloudless, 6 баллов — Джери Хейл, 7 баллов — Go A и KRUTЬ — 8.

Итоговая таблица

Итоговая таблица

Скрин с видео

Здесь вы можете посмотреть, как проходил первый полуфинал Нацотбора:

Читайте все подробности первого полуфинала Нацотбора на OBOZREVATEL.

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Автор
Юрко Медянык
Тема
Евровидение-2020
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