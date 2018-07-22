Настя Каменских в пикантном наряде сделала признание об Украине

Популярная певица Настя Каменских считает Украину "безумно талантливой" страной.

Соответствующее заявление она сделала в Юрмале, комментируя свое участие в судейском составе вокального шоу "Х-фактор". Соответствующее видео опубликовано на странице "Все Всегда Везде" в Instagram.

"Украина безумно талантливая страна. Безумно талантлива. В прошлом сезоне "X-фактора" было много талантливых людей. Но в этом году – это просто что-то невероятное. Честно", — призналась певица.

Новости Каменских в Юрмале похвасталась вызывающим нарядом

Отметим, в Юрмале Каменских также удивила окружающих появлением в довольно откровенном наряде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских озадачила поклонников фото с кольцом.