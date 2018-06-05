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Надо заплатить: известный российский актер сделал скандальное предложение по Крыму

9.8тЧитать новость на украинском

Скандальный российский актер Михаил Ефремов предложил России "решить" вопрос аннексии Крыма, откупившись бесплатными поставками газа Украине.

Об этом Ефремов заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Он считает, что таким образом Россия сможет "помириться" с Украиной.

"Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд… С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", - заявил актер.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Михаил ЕфремовЮрий Дудь
Место
Россия
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
У чувака білка конкретно замудохала.
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Граб Юрій
Граб Юрій
хуй тебе Миша на все лицо
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