Надо заплатить: известный российский актер сделал скандальное предложение по Крыму

Скандальный российский актер Михаил Ефремов предложил России "решить" вопрос аннексии Крыма, откупившись бесплатными поставками газа Украине.

Об этом Ефремов заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Он считает, что таким образом Россия сможет "помириться" с Украиной.

"Надо им этот мост отдать. Пускай они деньги берут за проезд… С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом", - заявил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин рассказал об условиях возвращения Крыма Украине.